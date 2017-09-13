رئیس صنعت، معدن و تجارت دشتستان: استانداردسازی واحدهای صنفی در دشتستان ضروری است

بوشهر - رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت دشتستان گفت: به منظور ارتقاء کیفیت اصناف همه واحدهای صنفی در این شهرستان ملزم به رعایت ضوابط استانداردسازی هستند.