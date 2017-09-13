استانداردسازی واحدهای صنفی در دشتستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، شهسوار قائدی ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان اظهار داشت: طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی همه واحدهای صنفی شهرستان دشتستان استاندارد سازی می شوند.
رئیس اداره صنعت معدن وتجارت دشتستان خاطرنشان کرد: یکی از برنامههایی که در راستای بالابردن سطح خدمات واحدهای صنفی در دشتستان موثر است استاندارد سازی است.
وی افزود: طرح استانداردسازی اصناف در همه بخشهای شهرستان دشتستان به منظور بهبود وضعیت مبلمان شهری انجام خواهد گرفت.
قایدی بیان داشت: استانداردسازی واحدهای صنفی طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ نظام صنفی است که همه واحدهای صنفی ملزم به رعایت ضوابط و شرایط استانداردسازی هستند.
وی تاکید کرد: اصناف همواره در بالابردن سطح مبلمان شهری تاثیر بسزایی داشتهاند که با اجرای کامل ضوابط و شرایط استانداردسازی توسط واحدهای صنفی در آینده کمک زیادی برای بالابرتر بردن مبلمان شهری خواهد داشت.
رئیس اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان دشتستان در پایان خاطر نشان کرد: همه اتحادیه ها ملزم به رعایت ضوابط استانداردسازی هستند.
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