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۲۲ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۳

رئیس صنعت، معدن و تجارت دشتستان:

استانداردسازی واحدهای صنفی در دشتستان ضروری است

استانداردسازی واحدهای صنفی در دشتستان ضروری است

بوشهر - رئیس اداره صنعت، معدن وتجارت دشتستان گفت: به منظور ارتقاء کیفیت اصناف همه واحدهای صنفی در این شهرستان ملزم به رعایت ضوابط استانداردسازی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شهسوار قائدی ظهر چهارشنبه در ششمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان دشتستان اظهار داشت: طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ قانون نظام صنفی همه واحدهای صنفی شهرستان دشتستان استاندارد سازی می شوند.

رئیس اداره صنعت معدن وتجارت دشتستان خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌هایی که در راستای بالابردن سطح خدمات واحدهای صنفی در دشتستان موثر است استاندارد سازی است.

وی افزود: طرح استانداردسازی اصناف در همه بخش‌های شهرستان دشتستان به ‌منظور بهبود وضعیت مبلمان شهری انجام خواهد گرفت.

قایدی بیان داشت: استانداردسازی واحدهای صنفی طبق ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۲ نظام صنفی است که همه واحدهای صنفی ملزم به رعایت ضوابط و شرایط استانداردسازی هستند.

وی تاکید کرد: اصناف همواره در بالابردن سطح مبلمان شهری تاثیر بسزایی داشته‌اند که با اجرای کامل ضوابط و شرایط استانداردسازی توسط واحدهای صنفی در آینده کمک زیادی برای بالابرتر بردن مبلمان شهری خواهد داشت.

رئیس اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان دشتستان در پایان خاطر نشان کرد: همه اتحادیه ها ملزم به رعایت ضوابط استانداردسازی هستند.

کد مطلب 4086349

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