به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، چهلمین نشست میان دوره دفتر تحکیم وحدت در جوار بارگاه مطهر حضرت معصومه(ع) در شهر مقدس قم و با شعار «تقویت انسجام ملی، افزایش مشارکت مردمی، اعتلای مقاومت اسلامی» برگزار شد.
محمدعلی زلفیگل وزیر علوم در افتتاحیه این نشست که با حضور انجمنهای اسلامی دفتر تحکیم وحدت در دانشگاههای سراسر کشور برگزار شد، اظهار داشت: دیگر در دنیا، تک قطبی و رهبری واحد معنا ندارد و همه پذیرفتهاند جمهوری اسلامی یک جامعه مقتدر علمی است.
وزیر علوم تصریح کرد: امروز متوجه شدهاند که جمهوری اسلامی دارای قدرت استفاده از علم هست، زیرا علم به جامعه و حاکمیت قدرت فرازمینی و فرامکانی میدهد. بهخصوص وقتی در دانش نانو و بایو و سلامت و پزشکی و عرصههای مختلف هوا و فضا برای خودش حرفی دارد و رتبه پانزده علمی دارد. اینها ثمرات انقاب اسلامی است. امروز کسی جرات نگاه چپ انداختن به جمهوری اسلامی را ندارد. ما به مسؤولین هم میگوییم که امروز شما که اینجا نشستهاید وجاهت خود را از دانشگاه گرفتهاید و همه اینها دستاورد علم و نوآوری و فناوری است.
وی افزود: ما باید قدر نظام جمهوری اسلامی را بدانیم، این کشوری که یکدفعه اینگونه قد علم میکند و چهارراه حیاتی برای دنیاست، جهان سلطه این را نمیپذیرفت و از تمام قدرتش برای ساقط کردن این نظام استفاده میکند. نه با جنگ سخت بلکه با جنگ ارزان، از طریق فضای مجازی و رسانه و اینترنت اشیاء و قدرت هنر و ورزش و از تمامی عرصههایی وارد میشود که بتواند ارزشهای نظام را و علاقه مردم را به رهبری و نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی کاهش بدهد.
زلفیگل اضافه کرد: ما باید چه کنیم؟ عکس آنها عمل کنیم، نباید خودتحریمی انجام دهیم و فضا را در اختیار آنان قرار دهیم. نباید خودشیفته باشیم و خودتحریمی انجام دهیم. وظیفه ما در قبال انتخابات چیست؟ وزارت علوم معاونت فرهنگی بخشنامهای را تنظیم و ارائه کرده که انشاءلله اجرا خواهد شد. ما در دنیای زر و زور و تزویر هستیم اما میتوانیم دست خود را روی زانوی خودمان بگذاریم و اولین کار فعالیت برای افزایش مشارکت در انتخابات مجلس است.
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