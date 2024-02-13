۲ باند بزرگ اسکیمر در البرز منهدم شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید هداوند پیش از ظهر سه شنبه در نمایشگاه کشفیات پلیس فتای استان البرز از انهدام دو باند بزرگ اسکیمر که اقدام به کلاهبرداری از هموطنان کرده بودند طی یک هفته گذشته خبر داد و گفت: اعضای یکی از آنها با ترفند فروش میوه و خشکبار ارزان قیمت در شهرهای تهران، کرج و شهریار اقدام به کپی کارت بانکی شهروندان میکردند.
وی افزود: آنها سپس با خرید طلا از طلافروشیهای شهرستان مختلف از حسابها برداشت میکردند. با انجام اقدامات فنی، سرکرده باند شناسایی و مشخص شد این کلاهبرداران در شهرهای تهران، کرج و شهریار اقدام به کپی کارتهای بانکی شهروندان میکردند. سایر متهمان نیز در حالی که در تهران در حال اسکیمر کارتهای بانکی شهروندان بودند طی عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شدند.
فرمانده انتظامی استان البرز از دستگیری سه نفر در این زمینه و کشف ۴۵۰ کارت بانکی از آنها خبر داد و با اشاره به شناسایی ۱۴۵ نفر از شکات تاکنون مطرح کرد: تاکنون از متهمان یک دستگاه اسکیمر، سه دستگاه گوشی تلفن همراه و ۶ کارت بانکی کپی شده آماده برداشت کشف شده است. متهمان به ۱۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال کلاهبرداری اعتراف کردهاند.
سردار هداوند همچنین از دستگیری باند دیگری از کلاهبرداران اسکیمری خبر داد و بیان کرد: مهر سال جاری هفت فقره پرونده با موضوع کپی کارت بانکی به پلیس فتا ارجاع شد که کارتهای بانکی مال باختگان توسط فردی که تحت عنوان سیگار فروش به مغازهها و دکههای سطح شهرهای تهران، شهریار، کرج و فردیس مراجعه می کرده کپی شده بود.
وی افزود: در این راستا اقدامات فنی و پلیسی جهت شناسایی متهمان آغاز شد و سه متهم در عملیاتهای جداگانه در شهرهای کرج و فردیس دستگیر و تجهیزات رایانهای نامبردگان جمع آوری شد. در این پرونده سه متهم پرونده ۲۰۰ فقره کارت بانکی را کپی و از حساب آنها برداشت کرده بودند که بیش از ۱۰۰ نفر شاکی شناسایی شدهاند.
فرمانده انتظامی استان البرز مجموع مبلغ برداشت شده از حساب شاکیان در این پرونده را ۲۰ میلیارد ریال عنوان و به شهروندان توصیه کرد که در صورت خرید از فروشندگان دوره گرد، حتماً رمز کارت را خودشان وارد کنند تا در دام شیادان و کلاهبرداران گرفتار نشوند.
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