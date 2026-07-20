۸ نکته درباره حمله ویرانگر ایران به پایگاه آمریکا در اردن 

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالباری عطوان تحلیلگر مسائل راهبردی منطقه در جدیدترین مقاله خود در روزنامه الکترونیکی رأی الیوم نوشت که حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در اردن، به دلایل متعددی، نقطه عطفی سرنوشت‌ساز در جنگی است که نزدیک به پنج ماه علیه ایران ادامه دارد و این جنگ را وارد مرحله‌ای جدید و بی‌سابقه کرده است:

اول: دقت بالای موشک‌های ایرانی در اصابت به اهداف که به کشته شدن دو نظامی آمریکایی و ناپدید شدن نفر سوم و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر منجر شد.

دوم: انجام ۵ حمله توسط سپاه پاسداران ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در مدت چهار روز، گسترش دامنه این حملات به بندر و فرودگاه عقبه در جنوب [اردن] و به صدا درآمدن آژیرهای خطر ارتش آمریکا در مناطق مختلف اردن.

سوم: این حملات موشکی نشان داد که اردن خود به یک هدف تبدیل شده است، نه اینکه برخلاف اکثر حملات پیشین که متوجه عمق سرزمین‌های اشغالی بود، صرفاً فضایی برای عبور موشک‌ها باشد.

چهارم: این حملات ثابت کرد که سپاه پاسداران در توسعه موشک‌های بالستیک مافوق صوت و دارای کلاهک‌های خوشه‌ای موفق بوده و دقت آن‌ها را افزایش داده است؛ به‌ طوری که اکنون قادرند از پدافند هوایی آمریکا عبور کرده و به اهداف خود در عمق این پایگاه‌ها دست یابند. این موضوع نگرانی فرماندهی عالی ارتش آمریکا را برانگیخته است.

پنجم: این موشک‌ها تمامی تلاش‌های اردن برای انکار وجود پایگاه‌های آمریکایی در خاک خود را خنثی کرد؛ پایگاه‌هایی که در سکوت شدید و بدون موافقت پارلمان اردن ساخته شده بودند.

ششم: درز اطلاعات از محافل آمریکایی تأیید می‌کند که این حمله موشکی به پایگاه‌های آمریکا در اردن، مقدمه‌ای برای مرحله دوم جنگ، یعنی هدف قرار دادن عمق اسرائیل، چه از طریق موشک‌باران و چه با نفوذ زمینی از طریق مرزهای اردن با عراق، جنوب سوریه، یا از طریق دریا در خلیج عقبه و بندر ایلات است که یکی از نقاط راهبردی دشمن صهیونیستی محسوب می‌شود.

هفتم: حمله موشکی و پهپادی ایران به نیروگاه‌های برق و شیرین‌سازی آب در کویت و بحرین در پاسخ به حملات آمریکا به زیرساخت‌ها، پل‌های غیرنظامی و خطوط ریلی ایران، نگرانی سران اردن را برانگیخته است؛ چرا که اکنون اردن نیز در همان جایگاه کشورهای خلیج فارس طبقه‌بندی می‌شود و این یعنی زیرساخت‌های مشابه اردن نیز از این حملات در امان نخواهند بود.

هشتم: مفقود شدن یک سرباز آمریکایی پس از حمله ایران و کشته شدن دو نظامی، در سایه پنهان‌کاری نظامی آمریکا درباره سرنوشت او، علامت‌ سؤال‌های بسیاری را ایجاد کرده است. آیا این نظامی توسط یک طرف اردنی یا غیراردنی ربوده شده است؟ آیا او در مکان امنی در اردن است یا به خارج از اردن از جمله عراق منتقل شده است؟

عطوان در ادامه نوشت که خطرناک‌ترین پیامد حمله موشکی ایران به اردن و کشته شدن سربازان آمریکایی، آغاز ورود تابوت نظامیان کشته‌ شده به وطنشان است؛ تابوت‌هایی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که با فشار و تحریک بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، آتش این جنگِ صرفاً اسرائیلی را شعله‌ور کرد، باید در فرودگاه‌ها به استقبال آن‌ها برود.

آمریکا در هیچ یک از جنگ‌هایی که در خاورمیانه به‌ ویژه عراق و افغانستان به راه انداخت، پیروز نشد. دلیل اصلی اعتراف به شکست و عقب‌نشینی برای کاهش خسارات، افزایش شمار کشته‌شدگان در صفوف ارتش بود. به نظر می‌رسد آمریکا در حال حرکت به سمت شکستی بزرگ‌تر در ایران پیش می رود. در حالی که فرماندهی نظامی آمریکا رسماً به کشته شدن ۱۶ سرباز و زخمی شدن ۴۲۷ تن دیگر تا این لحظه در جنگ با ایران اعتراف کرده است، اطلاعات غیررسمی تأکید دارند که ارقام واقعی کشته‌ها و مجروحان بسیار فراتر از این آمار است.

مخالفت عمومی با تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، همزمان با افزایش هزینه‌های زندگی، قیمت سوخت و کالاها در داخل آمریکا، در حال اوج‌گیری است. روزهای ریاست‌جمهوری ترامپ به شماره افتاده و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در اوایل ماه نوامبر آینده، ممکن است آغاز شمارش معکوس برای برکناری و شاید محاکمه او باشد.