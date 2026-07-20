خرید توافقی ۱۰۴۵ تن مرغ مازاد در آذربایجان شرقی برای تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار و مدیریت عرضه و تقاضای گوشت مرغ، با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام استان، نسبت به شناسایی و معرفی مرغداران دارای مازاد تولید اقدام شد.

وی افزود: این اقدام با مشارکت اتحادیه‌ها، تعاونی‌های مرغداران گوشتی و زنجیره‌های تولید گوشت مرغ انجام گرفت و در تیرماه سال جاری، هشت قرارداد با ظرفیت مجموع یک‌هزار و ۴۵ تن گوشت مرغ برای تحویل مرغ مازاد به شرکت پشتیبانی امور دام استان منعقد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: مرغ‌های تحویلی در این طرح از نوع مرغ سایز با وزن بین یک کیلو و ۲۰۰ گرم تا ۲ کیلوگرم بوده که پس از آماده‌سازی و بسته‌بندی به روش شیرینگ‌پک، برای ذخیره‌سازی و استفاده در برنامه‌های تنظیم بازار به ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی امور دام منتقل می‌شود.

شفیعی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر فراهم کردن زمینه حمایت از تولیدکنندگان و کاهش نگرانی مرغداران در زمان افزایش عرضه، نقش مؤثری در تأمین پایدار گوشت مرغ، کنترل نوسانات بازار و افزایش توان استان در مدیریت شرایط مختلف عرضه و تقاضا خواهد داشت.

وی با اشاره به مشارکت تشکل‌های بخش خصوصی و تولیدکنندگان سازمان‌یافته در اجرای این برنامه، گفت: استفاده از ظرفیت اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها و زنجیره‌های تولید، یکی از راهکارهای مؤثر برای ساماندهی تولید و ایجاد هماهنگی بیشتر میان حلقه‌های مختلف صنعت مرغداری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: تداوم این برنامه‌ها در چارچوب سیاست‌های تنظیم بازار، می‌تواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار گوشت مرغ و حمایت از تولید پایدار در استان منجر شود.