خرید توافقی ۱۰۴۵ تن مرغ مازاد در آذربایجان شرقی برای تنظیم بازار

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان، جلوگیری از ایجاد اختلال در بازار و مدیریت عرضه و تقاضای گوشت مرغ، با هماهنگی شرکت پشتیبانی امور دام استان، نسبت به شناسایی و معرفی مرغداران دارای مازاد تولید اقدام شد.
وی افزود: این اقدام با مشارکت اتحادیهها، تعاونیهای مرغداران گوشتی و زنجیرههای تولید گوشت مرغ انجام گرفت و در تیرماه سال جاری، هشت قرارداد با ظرفیت مجموع یکهزار و ۴۵ تن گوشت مرغ برای تحویل مرغ مازاد به شرکت پشتیبانی امور دام استان منعقد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: مرغهای تحویلی در این طرح از نوع مرغ سایز با وزن بین یک کیلو و ۲۰۰ گرم تا ۲ کیلوگرم بوده که پس از آمادهسازی و بستهبندی به روش شیرینگپک، برای ذخیرهسازی و استفاده در برنامههای تنظیم بازار به ذخایر استراتژیک شرکت پشتیبانی امور دام منتقل میشود.
شفیعی خاطرنشان کرد: اجرای این طرح علاوه بر فراهم کردن زمینه حمایت از تولیدکنندگان و کاهش نگرانی مرغداران در زمان افزایش عرضه، نقش مؤثری در تأمین پایدار گوشت مرغ، کنترل نوسانات بازار و افزایش توان استان در مدیریت شرایط مختلف عرضه و تقاضا خواهد داشت.
وی با اشاره به مشارکت تشکلهای بخش خصوصی و تولیدکنندگان سازمانیافته در اجرای این برنامه، گفت: استفاده از ظرفیت اتحادیهها، تعاونیها و زنجیرههای تولید، یکی از راهکارهای مؤثر برای ساماندهی تولید و ایجاد هماهنگی بیشتر میان حلقههای مختلف صنعت مرغداری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تأکید کرد: تداوم این برنامهها در چارچوب سیاستهای تنظیم بازار، میتواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازار گوشت مرغ و حمایت از تولید پایدار در استان منجر شود.
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