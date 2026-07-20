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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۴۰

مهلت ارسال آثار به کتاب سال حوزه تا پایان مرداد تمدید شد

مهلت ارسال آثار به کتاب سال حوزه تا پایان مرداد تمدید شد

قم- دبیر علمی بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه از تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد اکبر پور روشن پیش ازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مهلت ارسال آثار به بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه با توجه به استقبال گسترده پژوهشگران و همچنین شرایط کشور در ماه‌های اخیر ناشی از تجاوز ظالمانه دشمنان، تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ تمدید شده است.

وی افزود: این تصمیم با هدف فراهم شدن فرصت بیشتر برای صاحبان آثار علمی اتخاذ شده تا پژوهشگران و مؤلفان بتوانند آثار خود را از طریق پایگاه اینترنتی همایش و همچنین نشانی دبیرخانه در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

پور روشن ادامه داد: تاکنون بیش از یک هزار عنوان کتاب تألیفی به دبیرخانه این رویداد علمی رسیده است و پیش‌بینی می‌شود با تمدید مهلت ثبت‌نام، شمار آثار دریافتی افزایش یابد.

وی گفت: کتاب سال حوزه یکی از مهم‌ترین رویدادهای علمی حوزه‌های علمیه به شمار می‌رود که با هدف شناسایی، ارزیابی و معرفی آثار برتر در حوزه علوم اسلامی و انسانی برگزار می‌شود.

وی افزود: بیست و هشتمین دوره کتاب سال حوزه دارای دو بخش جایزه ویژه است که برخلاف بخش‌های اختصاصی همایش، تنها به طلاب اختصاص ندارد و همه محققان، نویسندگان و اندیشمندان از مراکز علمی داخلی و بین‌المللی می‌توانند در آن حضور یابند.

دبیر علمی بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه بیان کرد: یکی از این بخش‌ها به موضوع سیره پیامبر اعظم(ص) اختصاص یافته که به مناسبت یک‌هزار و پانصدمین سالروز میلاد باسعادت آن حضرت طراحی شده است.

وی ادامه داد: بخش ویژه دیگر نیز به اقتصاد مقاومتی اختصاص دارد که با توجه به شعار سال و تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره این موضوع، در محورهای همایش گنجانده شده است.

پور روشن اظهار کرد: این دو محور، فرصت مناسبی را برای حضور طیف گسترده‌ای از پژوهشگران و صاحب‌نظران خارج از حوزه‌های علمیه در این رویداد علمی فراهم کرده است.

وی گفت: همایش کتاب سال حوزه در بخش اختصاصی خود نیز موضوعات متنوعی را مورد توجه قرار داده است که از جمله آنها می‌توان به جهاد تبیین، وحدت اسلامی، حوزه و روحانیت، سبک زندگی، آسیب‌های اجتماعی، مکتب مقاومت و سایر موضوعات مرتبط اشاره کرد.

دبیر علمی بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه افزود: یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش، تقویت جایگاه حوزه‌های علمیه به عنوان نهادی پیشرو در تولید علوم اسلامی و انسانی و حمایت از آثار فاخر علمی است.

وی ادامه داد: به همین منظور، تمامی آثار رسیده به دبیرخانه توسط بیش از ۷۰ عضو هیئت علمی و استاد متخصص در رشته‌های مختلف با دقت بررسی و داوری می‌شود تا فرآیند انتخاب آثار برگزیده بر پایه شاخص‌های علمی و تخصصی انجام گیرد.

پور روشن خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان تا پایان مردادماه فرصت دارند آثار خود را از طریق درگاه‌های اعلام شده به دبیرخانه ارسال کرده و در بیست و هشتمین همایش کتاب سال حوزه شرکت کنند.

کد مطلب 6893449

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