ریشه کنی بی سوادی دستاورد نظام آموزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مراد صحرایی در همایش جشن تکلیف سیاسی رأی اولیها در ورزشگاه ۱۲ هزار نفری آزادی اظهار داشت: دانش آموزان باید بدانند که آینده کشور از دانش آموزان آغاز میشود.
وی با یادآوری شرایط کشور در دوران پیش از انقلاب اسلامی، استقلال سیاسی کشور را یکی از دستاوردهای این انقلاب دانست و یادآور شد: در دوران پهلوی سه رئیس جمهور بدون اجازه شاه به کشور آمدند و شاه سراسیمه خود را به آنها رساند اما آنها با او دیدار نکردند؛ اما اکنون کسی در مرزهای ما باشد، سیلی محکمی میخورد.
صحرایی ریشه کنی بی سوادی را یکی از دستاوردهای نظام آموزشی کشور در دوران انقلاب اسلامی برشمرد و افزود: در دوران طاغوت از هر ۲ نفر، یکی بیسواد بود اما امروز نهضت سوادآموزی داریم که به دنبال باسوادکردن افراد است.
وی توانمندی کشور در تأمین مواد غذایی و توسعه صنایع مختلف را یادآور شد و افزود: انقلاب اسلامی به ما عزت و اعتبار اعطا کرده است و خودمان برای کشور تصمیم میگیریم؛ این مردم هستند که نمایندگان را انتخاب میکنند و هیچکدام از آنها از رأی آوردن خود اطمینانی ندارند و رأی و حرف اول و آخر را مردم میزنند.
صحرایی یادآور شد: یکی از جلوههای انحصاری انتخابات مردم هستند، به عبارتی نوجوان امروزی تصمیم میگیرد که چه کسی باشد یا چه کسی نباشد و اوست که تصمیم میگیرد.
وی با بیان اینکه مردمسالاری واقعی در ایران جریان دارد، گفت: این تکلیف سیاسی به دنیا پیام دارد و میگوید ما به آستانه فتح قله رسیدیم؛ نوجوانانی داریم که رأی میدهند و خانواده و اطرافیان خود را هم به پای صندوق رأی میآورند چرا که انتخابات آیندهساز است.
وزیر آموزش و پرورش افزود: ایران در گذشته برای حفظ مرزهای خود نمیتوانست حتی سیمخاردار بسازد اما امروز ما را متهم میکنند که به روسیه پهپاد دادهایم و این در شرایطی است که در گذشته روسیه با آمریکا و انگلیس بر سر منافع خود متحد بوده است.
صحرایی به تحولات غزه نیز اشاره کرد و گفت: رژیم صهیونیستی که در ۶ روز طومار کشورهای عربی را در هم پیچید، اکنون بیش از ۱۱۰ روز است از عهده حماس برنمیآید و همه جا میگوید کار ایران است؛ بله ایران از همه مسلمانان حمایت میکند. مرحبا به شهدا که ببینند ایران به چه اقتداری رسیده است.
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