مطالبات مردم استان سمنان از مجلس/ مسوولانی دلسوز نیاز داریم

خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمد حسین عابدی: در آستانه انتخابات سرنوشت ساز یازدهم اسفند مطالبات مردم در بخشهای مختلف از نمایندگان جدید استان سمنان، این روزها نقل محافل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و به خصوص رسانهای است. مردم توقع دارند که نمایندگان آنها در مجلس توجه ویژهای به معیشت، سرمایهگذاری، اشتغال، آب، توسعه و حفظ محیط زیست داشته باشند.
در سلسله گزارشهای مرتبط با انتخابات به دستهبندی این موضوعات پرداخته و مطالبات مردم استان را در بخشهای مختلف بیان میکنیم در این گزارش به سراغ ضرورت حفظ محیط زیست و منابع استان سمنان میپردازیم.
قبل از هر چیز باید گفت سمنان استان متفاوتی به لحاظ ملاحظات زیست محیطی است چرا که این استان اولاً بالاترین نرخ باسوادی و دانشجویان را در کشور دارد و در وهله دوم نسبت فعالان زیست محیطی و سازمانهای مردم نهاد فعال در این حوزه به جمعیت استان سمنان نسبتی قابل توجه و شاید یگانه در کشور باشد اما مشکل اینجا است که بیشتر مسائل از جمله محیط زیست در استان سمنان با سیاست زدگی عجین شده در صورتی که این نقطه مقابل خواست و اراده مردم محسوب میشود مردمی که نگران آینده سرزمینی هستند که در آن قرار است زندگی کنند فارغ از اینکه چه کسانی در دستگاههای دولتی و نهادهای قضائی و انتظامی و … بر سر کار هستند.
جایگاه محیط زیست بین مردم استان سمنان
یک کارشناس حوزه اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مساله محیط زیست همیشه در زمره پنج اولویت اصلی مردم استان سمنان در کنار آب اشتغال اقتصاد و توسعه است، گفت: این پدیده شاید در کمتر استانی از کشور با این حجم و وسعت دیده شود.
محسن مظفری که دانش آموخته جامعه شناسی است، ضمن بیان اینکه سمنان استانی است که در آن موضعگیریهای واضح و روشن زیست محیطی از سوی نامزدهای انتخابات سرنوشت ساز است، بیان کرد: شاید در کمتر استانی شاهد این وضعیت باشیم اما حساسیتهای محیط زیستی در استان سمنان بسیار اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه بخشی از این امر به زیست بوم مردم استان سمنان باز میگردد و بخشی دیگر به فرهنگ مردم این دیار، افزود: مردم کویری شاهد رشد سخت گیاه از زمین هستند و به خوبی میدانند که زندگی دشوار به چه معنی است در نتیجه بیشتر قدر داشتههای خدا دادی خودشان را میدانند و شاید این امر ریشه در فرهنگ مردم استان داشته باشد و به همین جهت حساسیتهای محیط زیستی در استان بالاتر است.
آلایندههای هوا
اشاره این کارشناس به مسائل مهم زیست محیطی است که در سالهای اخیر در استان سمنان پدید آمده و مردم را کلافه کرده است مثلاً میتوان گفت موضعگیری صریح در قبال مسئله تخریب کوهستان شاهوار بین دو نامزد تقریباً برابر میتواند سرنوشت ساز باشد.
یک فعال و کنشگر اجتماعی در گفت وگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ملاحظات زیست محیطی همیشه جزئی از اولویتهای مردم استان سمنان بوده میگوید: از ابتدای پاییز امسال تاکنون ۵۰ درصد رزها شاهد کاهش کیفیت هوای نقاط صنعتی استان به خصوص در گرمسار و سمنان بودیم و این موضوع مردم را کلافه کرده است.
محمد حسین همتیان با اشاره به اینکه مازوت سوزی و استفاده از فیلترهای تصفیه کننده آلایندهها از سوی واحدهای صنعتی به بهانه هزینههای گزاف تلاطم دلار و همچنین تحریمها سبب تشدید آلودگی هوا در سمنان شده است گفت مسئولان دولتی به بهانه حمایت از تولید عزم جدی در برخورد با این مسئله ندارند.
وی با بیان اینکه متأسفانه برخی واحدهای صنعتی استان سمنان هم این موضوع را میدانند که دولت نسبت به تعطیلی واحدهای صنعتی حساس است افزود: عمده این واحدهای صنعتی به دنبال تهیه فیلترهای تصفیه هوا نیستند چرا که میدانند نهایت برخوردی که به آنها صورت میگیرد تذکر است کارخانهای به دلیل آلایندگی تعطیل نخواهد شد.
مردم انتظار اقدام دارند
این فعال اجتماعی ادامه میدهد وضعیت کنونی تا جایی پیش رفته که روزهای متمادی فلزات سنگین و گازهای سمی به داخل ریه شهروندان غرب استان سمنان وارد شده و کارشناسان عقیده دارند که این آلایندگیها میتواند بیماریهای فراوانی را سبب شود که به خصوص گریبانگیر بچهها و کودکان خواهد شد.
همتیان با بیان اینکه مردم سمنان انتظار دارند که نامزدهای انتخاباتی برنامه عملی خود را برای تشدید نظارتهای زیست محیطی بیان کنند گفت: برای مردم بسیار اهمیت دارد که حفظ جان و سلامتشان مورد تاکید نمایندگان مجلس باشد
وی افزود: ما در مجلس آتی نیازمند نمایندگانی هستیم که یک بار برای همیشه موضوع آلودگی هوا و الزام واحدهای صنعتی به استفاده از فیلترهای تصفیه کننده و اقدامات پیشگیری از آلودگی هوا را به صورت جدی و نه صرفاً گفتاری مورد پیگیری قرار دهند در نتیجه برای مردم مهم است که نمایندگان آنها چه موضعی در قبال زیست محیطی اتخاذ خواهند کرد.
شاهوار نگرانی مردم استان سمنان
موضوع بعدی که نگرانی مردم استان سمنان را در قبال حفظ محیط زیست و منابع آبی به دنبال داشته بحث شاهوار است این قله بلندترین کوهستان البرز شرقی و تأمین کننده منابع آبی شهرستان شاهرود و دشت بسطام است منطقهای که خاستگاه مهم تولید کشاورزی و محصولات باغی به شمار میآید و در نتیجه آب با حیات این مردم گره خورده است.
بیش از یک دهه قبل معدن بوکسیت در شاهوار نسبت به پاکتراشی و تخریب منابع طبیعی مبادرت ورزیده است و در نتیجه ائمه جمعه، فعالان زیست محیطی سازمانهای مردم نهاد آحاد مردم مسئولان، نمایندگان مجلس حتی کسبه هنرمندان و ورزشکاران و اعضای شوراهای اسلامی شهرهای شهرستان شاهرود در کنار تشکلهای صنفی و مردمی خواستار توقف تخریبها در این کوهستان آبساز شدند.
در نهایت ایستادگی مردم استان سمنان به تعطیلی معدن از طریق فرمانداری و شورای تأمین شهرستان شاهرود انجامید اما بیم آن میرود که این معدن دوباره بازگشایی شود. حجت الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان سمنان در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور که برای تدوین طرحهای سفر دوم هیئت دولت به استان سمنان سفر کرده بود بر ضرورت رفع دغدغه مردم استان سمنان نسبت به تخریب شاهوار تاکید کرد تا نشان دهد این موضوع برای استان اهمیت ویژهای دارد.
الماس مردم استان سمنان
محمد درویش معاون اسبق سازمان محیط زیست و از کارشناسان به نام محیط زیست کشور شاهوار را به الماس شهرستان شاهرود توصیف میکند که در ازای یک شکلات از مردم دریغ شده است یک فعال اجتماعی و مدنی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: نمایندگان استان سمنان نسبت به تخریب شاهوار باید موضع خودشان را مشخص کنند تا بتوانند از مردم رأی بگیرند و این نشان دهنده میزان نگرانی مردم نسبت به شاهوار این کانون آبساز و حیات بخش است.
فرشته حسنی با بیان اینکه شاهوار برای مردم یک کوهستان نیست بلکه یک کانون حیات بخش است، ابراز کرد: مردم استان سمنان نسبت به شاهوار به واسطه اهمیتی که در تأمین آب دشت بسطام و شهرستان شاهرود دارد، حساس هستند و انتظار دارند که نماینده بعدی آنها اگر نماینده کنونی ابقاء شود یا شخص دیگری به این کرسی تکیه بزند در راه مطالبه مردم گام بردارد.
دولت در ماههای اخیر با اجرای طرح انتقال قوچ و میش از تپال به توران علیرغم مخالفتهای مردم، رسانهها، کنشگران محیط زیست و سازمانهای مردم نهاد، نشان داده که خیلی هم به خواست مردم توجه ندارد آن هم درست در زمانی که در آستانه انتخابات هستیم و ایجاد رضایت مندی برای مشارکت بالا در انتخابات، یکی از مهمترین توصیههای رهبر معظم انقلاب اسلامی است و لذا مردم نگران هستند که چنین رویدادهایی در قبال شاهوار هم رقم بخورد.
توران و طرود در آستانه دست اندازی
انتقال قوچ و میشها به توران از تپال نگرانیهایی را در بین آحاد جامعه پدید آورده که توران شاهرود در آینده نزدیک به یک شکارگاه بدل شود که میزبان خیل عظیم تفنگ به دستان باشد در نتیجه مردم توقع دارند که نمایندههای بعدی مجلس دست کم به تصویب قوانینی مبادرت ورزند که نتوان هر روز با تصمیمات خلق الساعه در محیط زیست دست کاری کرد.
نگرانی اخیر مردم شاهرود دست اندازی به اراضی جاده طرود و معدن کاوی است الهیار سنگی فعال محیط زیست عقیده دارد که تپههای مریخی پاه جام در جاده طرود در جنوب استان سمنان و شهرستان شاهرود از مهمترین نقاط زمین شناسی است که میتواند سالانه میزبان صدها دانشمند و زمین شناس و … باشد اما بیم آن میرود که این مناطق برای معدن کاوی واگذار شود و مردم نگران تخریب این منطقه مهم هستند که مشابه آن در کشور کمتر دیده میشود.
دغدغههای زیست محیطی آنقدر وسیع هستند که در یک گزارش نمی گنجد و ما هم تلاش کردیم که به طور خلاصه تنها تیتر وار به این مسائل اشاره کنیم وگرنه پاک تراشی معادن در عباس آباد، رها شدن هرزآبهای صنعتی در سرخه و گرمسار و آرادان در کویر و آلودگی خاک، فرو نشست زمین، قطع درختان متعدد در مسیر دامغان- شمال و دهها مورد دیگر از جمله دیگر نگرانیهای مردم استان سمنان در زمینه محیط زیست و منابع طبیعی است که در آینده باز هم به این موضوعات خواهیم پرداخت.
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