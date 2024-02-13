۵۰ کیلوگرم تریاک در شاهین شهر کشف شد

سرهنگ حجت فرهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مبارزه با قاچاق مواد افیونی و برخورد با سوداگران مرگ، مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه، هنگام کنترل خودروهای عبوری در یکی از محورهای مواصلاتی به یک دستگاه سواری پژو پارس مشکوک و جهت توقیف آن وارد عمل شدند.

وی افزود: راننده خودرو به محض مشاهده خودروی پلیس قصد متواری شدن داشت که با هوشیاری و اقدام به موقع و ضربتی مأموران خودرو متوقف و در بازرسی از آن مقدار ۵۰ کیلو تریاک کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با اشاره به دستگیری یک متهم در این عملیات، بر عزم جدی پلیس شهرستان برای مقابله با سوداگران مرگ تأکید و از شهروندان خواست اخبار و اطلاعات خود در این خصوص را از طریق تماس با شماره تلفن ۱۱۰ در اختیار پلیس قرار دهند.