فرمانده انتظامی شاهین شهر و میمه معرفی شد

سرهنگ محمدرضا ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه با حضور سردار حسین بساطی، جانشین فرمانده انتظامی استان، در محل سالن همایش‌های فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

وی افزود: در این مراسم که جمعی از مسئولان شهرستان، معتمدین، اصحاب رسانه و خانواده معظم شهدا حضور داشتند، طی حکمی از سوی سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور، سرهنگ احسان بدیعیان به عنوان فرمانده جدید انتظامی شهرستان شاهین شهر و میمه معرفی و از زحمات سرهنگ هادی کیان مهر فرمانده سابق انتظامی این شهرستان تقدیر شد