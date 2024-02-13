۷۰ شعبه اخذ رای در تنگستان پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر سه شنبه در جمع با خبرنگاران اظهار داشت: انتخابات یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که زمینه‌ای فراهم می‌شود تا مردم خودشان با انتخاب نامزد اصلح نهادهای سیاسی و اجتماعی نقش ایفا کنند.

فرماندار تنگستان عنوان داشت: انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند سال جاری برگزاری می‌شود و بر اساس برنامه زمان بندی همه فراینده‌های و مقدمات اجرای انتخابات پر شور با مشارکت حداکثری مردم در شهرستان فراهم شده است.

وی اضافه کرد: در روز انتخابات ۷۰ شعب اخذ رأی در تنگستان در ۲ بخش مرکزی و دلوار به صورت ثابت و سیاری آرا رأی دهندگان را جمع آوری خواهند کرد.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ۱۱ اسفند ماه ایام خوب سال است و تنگستان هم بخش ساحل و هم خائیز شهرستان جز مراکز گردشگری به شمار می آیند برای افرادی که مراجعه می‌کنند به این مناطق به منظور سهولت در رأی دادن این افراد شعبه اخذ رأی سیار نیز پیش بینی شده است.

لطفی یاد آور شد: در فرایند برگزاری انتخابات در شهرستان هزار و ۵۰۰ نفر در قالب هیأت اجرایی، نمایندگان فرماندار، ناظرین و اعضا شعب انتخاب شده‌اند