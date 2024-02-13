به گزارش خبرنگار مهر، حجتالسلام والمسلمین مصدق، در اولین همایش داوری حرفهای با تبریک ۴۵ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی و اعیاد شعبانیه اظهار داشت: انقلاب اسلامی مهمترین و بزرگترین انقلابی است که در دنیا و در نیمه دوم قرن بیستم، زمانی که جهان بین دو ابر قدرت شرق و غرب تقسیم شده بود در ۱۹ دی ماه ۵۶ آغاز شد و در ۲۲ بهمن ۵۷ به پیروزی رسید.
وی ادامه داد: برخی از سیاستمداران خواستهاند انقلاب اسلامی را با انقلاب فرانسه و روسیه مقایسه کنند و مقالاتی در این زمینه نوشتند اما امام در وصیت نامه خود فرموده است که نباید شک کرد انقلاب اسلامی هم در انگیزه و هم در پیدایش از همه انقلابها جدا است.
معاون اول رئیس قوه قضائیه افزود: امروز همه ما در هر جایگاهی که هستیم باید تلاش کنیم این انقلاب برای آن اهداف و انگیزههایی که به پیروزی رسیده است، منحرف نشود و همچنان باقی بماند.
وی ادامه داد: رضایت مردم از دستگاه قضائی یکی از مؤثرترین عوامل استقرار نظم و امینت در جامعه است و وظیفه قوه قضائیه آن است که رضایتمندی مردم را ایجاد کند و تکیه به مردم نباید در شعار خلاصه شود و همه قوای سه گانه باید در عمل اثبات کنند که خادم مردم هستند.
مصدق گفت: قوه قضائیه توانسته از ظرفت های مردمی استفاده کند و این مسئله بسیار ارزشمند است.
وی ادامه داد: در قانون آئین دادرسی کیفری در موارد مختلف به موضوعاتی مانند داوری و میانجیگری اشاره شده و اقداماتی هم صورت گرفته است.
معاون اول رئیس قوه قضائیه افزود: یکی از حوزههایی که ضرورت دارد صورت بگیرد موضوع داوری است و ما نیازمند یک ساختار داوری حساس و متخصص و حرفهای هستم و باید داوران با تخصصهای متنوع تربیت شوند تا نیاز مردم برطرف شود.
وی ادامه داد: یکی از کارهای مهم ما در خصوص داوری تغییر فرهنگ مردم است اینکه مردم بعد از اختلاف سریعاً به مراکز مراجعه نکنند و از ریش سفیدان محل کمک گرفته بشود چون اینگونه جامعه ما مدنی میشود و مشکلات ما بهتر حل میشود و قضات هم به پروندههای مهمتری رسیدگی میکنند.
معاون اول رئیس قوه قضائیه گفت: یک دوره از زمان سند تحول قضائی سپری شد و سند تحول بازنگری شده و ارتقا داده شده است همچنین هفته گذشته آماده شد و تحویل ریاست قوه قضائیه داده شده است و یکی از مسائلی که در آن سند تعریف شده، مسئله داوری است.
وی ادامه داد: سیاست قوه قضائیه آن است که از نهادهای مدنی که در خصوص داوری و میانجیگری و صلح و سازش فعالیت میکنند به صورت جدی حمایت بکند.
مصدق در پایان گفت: امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد به ثمر نشستن یک نهاد داوری متخصص باشیم.
نظر شما