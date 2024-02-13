حسین جلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سریال تلویزیونی سنجرخان به کارگردانی محمد حسین لطیفی از پنجشنبه ۲۶ بهمن ماه ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.

وی افزود: قرار بود این سریال تلویزیونی از امشب پخش شود که به دلیل پخش سریال مستوران این سریال از روز پنجشنبه پخش خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: مجموعه تلویزیونی «سنجرخان» با قصه دلاوری‌های قهرمان کُرد به نویسندگی زنده‌یاد ضیاالدین دری داستان یکی از قهرمانان کُرد است که فرشید گویلی بازیگر محلی کُردزبان نقش اصلی آن را ایفا می‌کند و محمود پاک‌نیت، احمد نجفی، جلیل فرجاد، پیام دهکردی و علی اسیوند از دیگر بازیگران این سریال تاریخی هستند.

تهیه کننده این سریال تلویزیونی تصریح کرد: این سریال در ۲۶ قسمت تهیه و تولید شده است.

اولین استارت تولید این سریال تاریخی در سال ۹۹ زده شد و پس از گذشت سال‌ها اکنون زمان پخش مشخص شده است.

بابک زرین، موزیسین هم در شرایطی به عنوان آهنگساز سریال «سنجرخان» معرفی شد که محمدرضا منصوری تیتراژ این سریال را می‌خواند.

موسیقی متن و تیتراژ این سریال در فضای ارکسترال تولید شده است و محمدرضا یار نیز ترانه تیتراژ این اثر را سروده است.