حمله گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، حمله‌های روزانه ارتش رژیم صهیونیستی علیه بخش‌های مختلف کرانه باختری همچنان ادامه دارد به طوری که اشغالگران صهیونیست بامداد امروز به صورت گسترده به شهرهای رام الله و قلقیلیه یورش بردند.

شهر نابلس واقع در شمال کرانه باختری نیز طی ساعت‌های گذشته شاهد حمله عناصر صهیونیست و تفتیش منازل شهروندان فلسطینی بوده است.

الجزیره نیز گزارش داد که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه عین عرب واقع در مرکز شهر الخلیل یورش بردند. علاوه بر آن شهر دورا در جنوب الخلیل نیز شاهد این حمله عناصر اشغالگر بود.

نظامیان صهیونیست در کنار حمله به منازل فلسطینی‌ها در کرانه باختری به درمانگاه فلسطین در شهر رام الله نیز یورش بردند. آن‌ها این درمانگاه را تحت محاصره خود درآوردند.

نظامیان صهیونیست در جریان حمله به منازل فلسطینی‌ها در شهر قلقیلیه ۲ اسیر فلسطینی آزاد شده را به نام‌های محمد و منتصر الاشهب مجدداً بازداشت کردند.

منطقه شویکه واقع در طولکرم نیز علاوه بر یورش عناصر صهیونیست شاهد شلیک بمب‌های صوتی بوده است.