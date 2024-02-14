مصوبه مجلس درباره تسویه بدهی دولت به شرکت توانیر اصلاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه ۲۵ بهمن ماه) مجلس، گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره ۵ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند. مصوبه اصلاحی مجلس به شرح زیر است:

«ق- برای تسویه بخشی از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق، موضوع ماده (۶) قانون حمایت از صنعت صنعت برق مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ و با رعایت موازین شرعی، دولت موظف است مبلغ سیصد هزار میلیارد (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۳۰۰) ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید در مقاطع زمانی مشخص، منتشر و با تأیید وزیر نیرو به طلبکاران صنعت برق واگذار نماید. عملکرد این بند به ردیف (۳۱۰۱۰۸) جدول شماره (۵) و جز (۸۶) ردیف (۵۵۰۰۰۰) جدول شماره (۹) این قانون اضافه می‌شود. مبلغ اسمی اوراق منتشره (پس از کسر حفظ قدرت خرید حسب مورد) از بدهی دولت به شرکت توانیر بابت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و تکلیفی فروش برق کسر می‌شود.»