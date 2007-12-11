معاون آموزشی وزارت علوم در گفتگو با مهر خبر داد: الزام دانشگاهها به تدوین راهکارهای همکاری تمام وقت اساتیدبا دانشگاه

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور عملیاتی کردن ماده 3 آئین نامه استخدامی هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور مبنی بر اینکه اعضای هیئت علمی تمام وقت باید حداقل هفته ای 40 ساعت طبق برنامه و وظایفی که از طرف دانشگاه تعیین می شود در خدمت دانشگاه باشند و نظر به اهمیت اجرایی شدن موضوع، بخشنامه ای به دانشگاهها ابلاغ شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس این بخشنامه، دانشگاهها باید با توجه به شرایط خاص آن دانشگاه راهکارهای مناسب را برای عملیاتی کردن این موضوع تدوین و برای تصویب در دستور کار هیئت امناء دانشگاه قرار دهند.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود : در این رابطه نقش توجه به جنبه پرورش آموزش عالی و شاگردپروری اعضای هیئت علمی نیز که عمدتا از طریق رفتار معلمی در تعامل با دانشجویان در طول دوران تحصیل حاصل می شود، حایز اهمیت است.

وی گفت: معاونت آموزشی وزارت علوم ضمن ابلاغ این بخشنامه خواستار برنامه ریزی دانشگاهها برای دستیابی به اجرایی شدن 40 ساعت در خدمت دانشگاه بودن اعضای هیئت علمی است.

خالقی اظهار داشت: تدوین راهکارهای عملیاتی شدن ماده 3 آئین نامه استخدامی هیئت علمی تمام وقت، باید جهت تصویب در دستور کار هیئت امنا قرار گیرد به طوریکه اعضای هیئت علمی دانشگاهها بخش قابل توجهی از وقت خود را در تعامل با دانشجویان سپری کنند.

وی به مسئولین دانشگاهها توصیه کرد: دانشگاهها نسخه ای از راهکارهای مصوب و مورد عمل خود را به وزارت علوم ارائه دهند.