لیست نامزدهای جامعه مدرسین در انتخابات مجلس خبرگان رهبری منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، لیست کاندیداهای جامعه مدرسین در ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری به شرح اطلاعیه زیر اعلام شد.

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف ایران اسلامی؛

«مجلس خبرگان رهبری» تعیین‌کننده‌ترین و مهمترین رکن از ارکانِ نظام اسلامی است و از طریق استمرار بخشیدن به رهبری دینی و انقلابی کشور، ضامن بقا و صیانت از حاکمیت دین در عرصه مدیریت نظام اسلامی است.

در جمهوری اسلامی ایران مردم در بالاترین سطح تصمیم گیری ورود پیدا می‌کنند و با انتخاب فقهای صالح، باتقوا، زمان شناس و انقلابی در انتخاب رهبری نظام نقش آفرین هستند.

در این راستا جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با سابقه بیش از نیم قرن سیاست ورزی و دین شناسی یک نهاد مؤثر در راهنمایی مردم به سوی انتخاب اصلح می‌باشد؛ گرچه فقهای معرفی شده از سوی شورای محترم نگهبان شأنیت علمی و فقهی لازم را برای حضور در مجلس خبرگان رهبری دارند و صلاحیت آن بزرگواران احراز شده است، اما براساس مطالبه عموم مردم، جامعه مدرسین با برگزیدن برخی شاخص‌ها و تعیین مصداق‌ها تلاش داشته است استحکام بیشتری به رأی مردم ببخشد و مسیر انتخاب را برای آنان هموارتر کند.

لذا با احترام به علما و فضلای تأیید شده از سوی شورای نگهبان و تقدیر از نقش آنان در ایجاد شور و حماسه در انتخابات، بر معیارها و ملاک‌های ذیل:

«خبرویت و روشن‌بینی، دلسوزی و ارادت قلبی و عملی نسبت به انقلاب اسلامی، امام راحل -قدس سره- و رهبری معظم انقلاب -مدظله العالی-، برخورداری از آگاهی و صلاحیت‌های علمی و سیاسی، مخالفت عینی با دنیاپرستی و مقام‌خواهی، رعایت بی‌آلایشی و برخورداری از زیّ طلبگی و در یک کلام به فرموده امام راحل، مخالفت با اسلام آمریکایی و التزام به اسلام ناب محمدی -صلی الله علیه و آله و سلم» تأکید ورزیده و اسامی نامزدهای منتخب خود برای ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری را به شرح پیوست معرفی می‌کند.