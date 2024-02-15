توقیف ادوات حفاری یک حلقه چاه عمیق غیرمجاز در «جابان» جاده«اچونک»

حسن زحمتکش در گفت وگو با خبرنگار مهر از توقیف ادوات حفاری یک حلقه چاه عمیق غیرمجاز در منطقه «جابان» جاده «اچونک» خبر داد.

زحمتکش با بیان اینکه حفاری‌های غیر مجاز خط قرمز این امور است گفت: با هنجارشکنان بدون مماشات برخورد می‌شود.

سرپرست امور منابع آب دماوند در تشریح جزئیات بیشتر این اقدام بیان کرد: با همکاری گروه گشت و بازرسی و اخذ دستور قضائی در جهت صیانت از منابع آبی، ادوات حفاری یک حلقه چاه غیر مجاز به عمق ۱۳۰ متر که شامل پمپ شناور سه فاز، بالابر و سایر ادات حفاری توقیف و به پارکینگ تحت نظر منتقل شد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: امور منابع آب دماوند بر اساس قانون با هرگونه تخلف در زمینه آب‌های سطحی و زیر زمینی با اهتمام جدی برخورد قانونی خواهد کرد.