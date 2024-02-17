بازگشت شکوری به هیات مدیره پرسپولیس با کدام عملکرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت ورزش و جوانان پس از برگزاری آخرین جلسه مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس تصمیم به اضافه کردن ابراهیم شکوری و سیدحسن طباطبایی به هیات مدیره این باشگاه گرفت تا آنها در خصوص سیاست گذاری سرخپوشان در امور مدیریتی و عزل و نصب و حدود اختیارات مدیرعامل تصمیم‌گیری کنند.

سیدحسن طباطبایی که رییس فدراسیون کاراته است فعالیت های دوران مدیریت خود را در حوزه های غیر فوتبال سپری کرده و عملکرد خوب و قابل قبولی هم در مسوولیت های خود داشته اما با فوتبال ارتباط نزدیک و تاثیرگذاری نداشته است. با این حال باید دید او در اولین فعالیت و تجربه فوتبالی خود می تواند تاثیرگذار باشد یا نه.

بازگشت شکوری به مجموعه مدیریتی پرسپولیس در حالی صورت گرفته که او در دوران مدیرعاملی جعفر سمیعی نیز معاون باشگاه بود. دوره‌ای پر حاشیه برای بازیکن پیشین پرسپولیس و سایپا که رختکن این تیم را بارها دستخوش اتفاقات کرد.

شکوری که علاقه زیادی به حضور و فعالیت در فضای مجازی دارد به جای حل و فصل مشکل پرداخت بدهی به بوژیدار رادوشوویچ و سایر بازیکنان خارجی وقت این تیم پاسخ آنها را در فضای مجازی می داد. رفتارهایی آرامش را از رختکن پرسپولیس گرفت تا یحیی گل محمدی سرمربی پیشین سرخپوشان وارد ماجرا شده و شکوری را از هرگونه اظهار نظر درباره بازیکنان منع کند.

یکی از جنجالی‌ترین واکنش‌های شکوری در باشگاه پرسپولیس به بازیکن تیم

شکوری که در دوران حضورش در فدراسیون فوتبال به عنوان سرپرست حوزه دبیرکلی هم وضعیت آرام و تاثیرگذاری نداشت اما وقتی به بدنه مدیریتی باشگاه پرسپولیس وارد شد همان فدراسیون را مورد نقدهایی قرار داد که روزی خودش انجام می‌داد.

دوران مدیریتی جعفر سمیعی همچون سایر مدیران عامل باشگاه از لحاظ شفافیت مالی کاملا گنگ و پیچیده بود اما شکوری به جای توضیح درباره این موارد سراغ کری‌های فوتبالی با سایر مربیان و مدیران رفت تا کار به شکایت امثال ساکت الهامی از او بکشد.

باشگاه پرسپولیس که با مشکلات ریز و درشت مالی دست به گریبان است و مدیریت تیمی آن هم پرنوسان است، به مسوولانی نیاز دارد که بتوانند بخشی از این مشکلات را حل کنند اما آیا شکوری که بیشتر یک پیشکسوت است می تواند باری از روی دوش باشگاه پرطرفدار تهرانی بردارد؟