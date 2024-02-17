آزمون: تمام هدفم پشتوانه سازی برای آینده فوتبال است

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی انتخابی تیم ملی فوتبال بانوان از امروز (شنبه ۲۸ بهمن ماه) در مرکز ملی فوتبال آغاز میشود به همین منظور مریم آزمون، سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان در این باره عنوان کرد: برای این امر سعی کردم تمامی تیمهای لیگ را ببینم و برای تحولی بزرگ در تیم ملی، برنامهای با سه فاز را مد نظر قرار دادم. تمام هدفم پشتوانه سازی برای آینده فوتبال است.
وی اضافه کرد: در ابتدا عملکرد بازیکنان تیم ملی که با ما در استرالیا حضور داشتند را در لیگ بهطور بسیار موشکافانهای مورد بررسی قرار دادم و در فاز دوم به بررسی بازیکنانی که عملکرد بسیار خوب و تأثیر گذاری در نتایج تیمشان داشتهاند، مد نظر قرار دادیم. در فاز سوم هم برای جوان گرایی؛ عملکرد جوانان را در لیگ برتر و لیگ یک مد نظر قرار دادیم، تا انشالله بتوانیم تیمی بهتر برای مسابقات پیش رو آماده کنیم.
سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان در پایان اظهار داشت: ما با نتایج بسیار خیره کننده که بعد از شکست بلاروس و میانمار تیمهایی با رنکینگ ۲۴ پله بالاتر از ما به این خود باوری رسیده ایم که میتوانیم در رویدادهای بزرگ هم افتخار آفرینی کنیم. مطمئن باشید ما با تفاوت بسیار کمی از تیمهای بزرگ دنیا مثل استرالیا که چهارم جهان شد نتوانستیم به دور بعد المپیک صعود کنیم. اما اینبار تیمی متفاوت و تأثیر گذار و مطمئناً آماده صعود به دور بعد مسابقات خواهیم بود.
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