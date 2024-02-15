به گزارش خبرنگار مهر، سید مجید امامی امروز پنجشنبه در حاشیه افتتاح نمایشگاه مد و لباس فجر که در مجتمع شهید آوینی خرمآباد برپا شد، با تأکید بر ظرفیت بینظیر لباس محلی زاگرسنشینان بهویژه لرستان، اظهار کرد: لباس محلی لرستان با معاصرسازی و بهروزآوری در قالبهای مختلف اجتماعی و مجلسی ظرفیت بالایی برای تولید ملی و صادرات دارد.
وی با اشاره به اینکه نمایشگاه مد و لباس فجر توان یکی دو سال اخیر استان بوده است، گفت: نمایشگاه نشاندهنده این است که ما نیازمند برگزاری جشنواره جدی لباس زاگرسنشینان با محوریت و مرجعیت لرستان هستیم.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با تأکید بر حمایت از جشنواره ملی مد و لباس زاگرس، بیان کرد: ویژندها، کسبوکارها و مؤسسات طراحی همچنین رویدادهای حمایتی با حمایت از تولیدکنندگان و طراحان لرستان برگزار شود.
امامی، گفت: در راستای حمایت از جشنواره ملی مد و لباس در نمایشگاههای مختلف سکوی رایگان موقت در اختیار طراحان و تولیدکنندگان قرار میدهیم.
وی با اشاره به اینکه لرستان ظرفیت حداقل ۱۵ مؤسسه طراحی لباس دارد، بیان کرد: آمادگی این را داریم که به هر کدام از طراحان در بهار آینده وامهای ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونتومانی پرداخت کنیم این علاوه بر تسهیلات تبصره ۱۸ و ۱۶ است که از سوی استانداری پرداخت میشود.
دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، طراحان را بزرگترین نماینده هنر و فرهنگ استان عنوان کرد و گفت: حمایت از لباس لرستان حمایت از حجاب، آثار حجاب و کارهای عمیقی است که باید احیا شود و این سرمایهگذاری برای صنایع فرهنگی است.
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