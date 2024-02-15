انهدام باند سارقان احشام و وسائل نقلیه در قلعه گنج

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا بی لری اظهار کرد: در پی وقوع سرقت احشام در سطح شهرستان قلعه گنج، پلیس با اجرای طرح پاکسازی محله محور نسبت به شناسایی و دستگیری سارقان اقدام کرد.

وی بیان کرد: در این راستا مأموران دایره تجسس کلانتری مرکزی با انجام اقدامات پلیسی موفق شدند در این خصوص ۶ سارق حرفه‌ای را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند که پس از هماهنگی با مقام قضائی در عملیاتی غافلگیرانه سارقان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان قلعه گنج با بیان اینکه متهمان در تحقیقات به سرقت احشام و وسایل نقلیه اعتراف کردند تصریح کرد: از این متهمان ۶۱ رأس گوسفند، ۳ رأس گاو، یک دستگاه خودرو سرقتی و یک دستگاه موتورسیکلت کشف و در نهایت تعداد ۱۳ فقره پرونده کشف و متهمان به مراجع قضائی معرفی شدند.