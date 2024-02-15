به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر تحقیقات فدرالی آمریکا (اف بی آی) از سفر اعلام نشده «کریستوفر رای» مدیر این دفتر به سرزمینهای اشغالی برای دیدار با مسئولان سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی این رژیم در میانه جنگ غزه خبر داد.
بر اساس بیانیهای که این دفتر در روز چهارشنبه منتشر کرده، رای با تعدادی از نمایندگان اف بی آی در تلآویو نیز دیدار کرده و بر اهمیت فعالیت آنها در خصوص جنبش حماس و حزبالله لبنان تاکید کرد. وی بار دیگر بر حمایت اف بی آی از رژیم صهیونیستی در جنگ غزه تاکید کرده است.
این بیانیه میافزاید که رای در این سفر اعلام کرده است که شراکت دفتر تحقیقات فدرالی آمریکا با همتایان اسرائیلی خود طولانی مدت و مستحکم و قوی است. وی گفته است: من اطمینان دارم که این همگرایی بین آژانسهای ما باعث تقویت قدرت ما برای تحرک سریعتر در واکنش به این حملات بوده است.
کریستوفر رای در این سفر تاکید کرده است که دفتر تحقیقات فدرالی آمریکا همچنان مانند گذشته به درخواستهای اسرائیل برای جلب حمایت آمریکا پاسخ مثبت خواهد داد.
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