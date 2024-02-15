به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری در سخنانی با اشاره به در پیشرو بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: مسئله انتخابات ازاین‌جهت دارای اهمیت است که حضور مردم نماد مردم‌سالاری دینی بوده و تقویت اقتدار و قدرت ملی را در پی دارد؛ ازاین‌رو نقش برگزارکنندگان انتخابات نقشی پررنگ است.

وی با اشاره به اینکه مردم باید با اعتماد پای صندوق رأی بیایند و باید با خیال راحت در انتخابات شرکت کنند، اظهار کرد: هرگونه فعالیت یا تبلیغات انتخاباتی توسط کارکنان دولت و استفاده از جایگاه و مقام سازمانی و موقعیت کارمندان در بحث حمایت از نامزدهای انتخاباتی ممنوع بوده و با متخلفین برخورد قاطع صورت خواهد گرفت چرا که مردم مدیران را با عنوان شخصیت حقوقی‌شان می‌شناسند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان ضمن تأکید بر ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی له یا علیه کاندیدای خاص، بیان داشت: هیچ‌کسی در استان دررابطه‌با جرایم انتخاباتی مصونیت قضائی نداشته و با تخلفات در این حوزه بدون اغماض برخورد صورت خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام شهواری، بر رعایت اصل بی‌طرفی در انتخابات تأکید کرد و افزود: ما در قبال تصمیمات و کارهایمان بایستی پاسخگو باشیم و نباید آخرت خودمان را فدای دنیای دیگران کرده و آخرت خود را در قبال دنیای کسی خراب کنیم.