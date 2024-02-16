آغاز بارش باران از شب گذشته در ۱۷ استان/ تقویت سامانه بارشی

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: از شب گذشته تا الان در ۱۷ استان بارندگی آغاز شده و امروز هم تداوم خواهد داشت و در ارتفاعات شاهد بارش برف بوده‌ایم و ذرینه کردستان و تکاب در آذربایجان غربی هم دارای بارش برف بوده است.

امروز تقویت و گسترده شدن سامانه بارشی را خواهیم داشت و بارش باران در کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان، خوزستان، مرکزی، لرستان، همدان، چهارمحال بختیاری، فارس و بوشهر، زنجان، البرز، تهران، قزوین و استان‌های ساحلی خزر به تدریج افزایش می‌یابد.

همچنین کاهش دما فردا و پس فردا در نیمه غربی و سپس در نیمه شرقی به وقوع می‌پیوندد و آب‌های دریای خزر و خلیج فارس هم مواج خواهد بود. جاده‌های کوهستانی و ارتفاعات مه آلود و هموطنان به دلیل شرایط جوی از رفتن به ارتفاعات خودداری کنند.