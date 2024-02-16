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۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۱۳

سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد؛

آغاز بارش باران از شب گذشته در ۱۷ استان/ تقویت سامانه بارشی

آغاز بارش باران از شب گذشته در ۱۷ استان/ تقویت سامانه بارشی

سازمان هواشناسی کشور از آغاز بارش باران از شب گذشته در ۱۷ استان و تقویت سامانه بارشی از امروز در بسیاری از نقاط کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: از شب گذشته تا الان در ۱۷ استان بارندگی آغاز شده و امروز هم تداوم خواهد داشت و در ارتفاعات شاهد بارش برف بوده‌ایم و ذرینه کردستان و تکاب در آذربایجان غربی هم دارای بارش برف بوده است.

امروز تقویت و گسترده شدن سامانه بارشی را خواهیم داشت و بارش باران در کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان، خوزستان، مرکزی، لرستان، همدان، چهارمحال بختیاری، فارس و بوشهر، زنجان، البرز، تهران، قزوین و استان‌های ساحلی خزر به تدریج افزایش می‌یابد.

همچنین کاهش دما فردا و پس فردا در نیمه غربی و سپس در نیمه شرقی به وقوع می‌پیوندد و آب‌های دریای خزر و خلیج فارس هم مواج خواهد بود. جاده‌های کوهستانی و ارتفاعات مه آلود و هموطنان به دلیل شرایط جوی از رفتن به ارتفاعات خودداری کنند.

کد مطلب 6025652

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    نظرات

    • امیر IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      1 0
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      خدایا شکر
    • پیمان IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      4 0
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      استان کهگیلویه و بویر احمد که همیشه در صدر بارش ها بوده و هست از قلم می ندازین نمی دونم چرا
      • پرسپولیس کبیر CA ۱۹:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
        1 0
        مثل دوران کرونا ک تمام شهرهای خوزستان میگفت ولی شهر ترانزیتی و بزرگ اندیمشک هرگز اخبار نمیگفتم...مثلا شوش و دزفول میگفت ولی اندیمشک همیشه در صحنه قهرمان رو نمیگفت
    • رضا IR ۲۰:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      1 0
      پاسخ
      سلام منطقه ما الان حدودن یه 8ماهی میشه که باران نزدا ابر میاد نمیزنه رد میشه دوباره به تدریج این تکرار شده تا الان تمام کشور از چهارشنبه باران و برف میزنه غیر از جنوب فارس منطقه فراشبند ما کشاورزان امسال بدبخت شدیم
    • حسن IR ۰۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
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      جنوب فارس تنها باید باربر ابرها شود، امسال جهنم شد

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