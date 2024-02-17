به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مریل استریپ برنده سه جایزه اسکار دوباره به سریال کمدی معمایی جنایی «فقط قتلهای داخل ساختمان» برمیگردد تا در کنار استیو مارتین، مارتین شورت و سلنا گومز نقش خود را تکرار کند.
فصل چهارم سریال «فقط قتلهای داخل ساختمان» مانند ۳ فصل پیشین برای هولو ساخته میشود.
استریپ در این سریال در نقش لورتا دورکین بازی خواهد کرد. فصل سوم با پیشنهاد کاری به لورتا در لسآنجلس پایان یافت.
سریال کمدی «فقط قتلهای داخل ساختمان» که توسط استیو مارتین و جان هافمن ساخته شده، تاکنون در ۳ فصل روی آنتن رفته است. فصل اول این سریال تابستان ۲۰۲۱ از طریق هولو نمایش داده شد.
«فقط قتلهای داخل ساختمان» ماجرایی جنایی دارد و پس از اینکه مرگی در یک ساختمان آپارتمانی رخ میدهد، مستاجران آن چارلز (استیو مارتین)، میبل (سلنا گومز) و اولیور (مارتین شورت)، کشف میکنند عاشق ماجراهای جنایی هستند و تصمیم میگیرند خودشان فرایند تحقیق را در دست بگیرند.
جزییات داستان فصل ۴ مخفی نگه داشته شده، گرچه مشخص است که این فصل با سفر ۳ شخصیت اصلی به لسآنجلس قبل از بازگشت به نیویورک آغاز میشود.
استریپ آخرین بازیگری است که حضورش برای فصل ۴ تایید شده و مولی شانون نیز به تازگی در نقش یک تاجر زن لسآنجلسی به سریال پیوسته است.
مارتین، هافمن، شورت و گومز همگی در کنار دن فوگلمن و جس روزنتال تهیه کنندگان اجرایی سریال هستند.
«فقط قتلهای داخل ساختمان» هم نزد مخاطبان و هم در بین منتقدان بسیار محبوب است و تا به امروز ۲۹ نامزدی امی و ۴ برد به دست آورده و در جوایز امی ۲۰۲۴ نامزد بهترین سریال کمدی بود.
*محمدصادق خسروی
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