آمادگی کامل اکیپ های عملیاتی برق

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی رجبی مشهدی با بیان اینکه در حال حاضر تمام اکیپ‌های عملیاتی، فنی و پیمانکاری برق در آماده باش قرار دارند خاطرنشان کرد: اگرچه شاهد ناپایداری هوا در کشور هستیم اما شبکه‌های برق کاملاً پایدار است.

رجبی مشهدی با اشاره به بارش باران در مناطق شهری و برف در مناطق کوهستانی تاکید کرد: ضروری است هموطنان در این شرایط نکات ایمنی را رعایت کنند و به ویژه به منظور جلوگیری از برق گرفتگی احتمالی، از نزدیک شدن و دست زدن به دکل‌ها و پایه‌های برق، تابلوهای برق و کلیه تأسیسات برقی که در معرض بارش برف و باران قرار دارند، خودداری نمایند.

مدیرعامل توانیر همچنین به بارش شدید باران در کردستان و رانش زمین در برخی مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: بارش شدید باران، باعث رانش زمین و قطعی برق ۹۳ روستا در شهرستان سقز شده بود.

رجبی مشهدی در عین حال از اتصال برق ۴۵ روستا در این میان خبر داد و خاطرنشان ساخت: تلاش‌ها برای برقرار کردن بقیه روستاها ادامه دارد که به این منظور بیش از ۵۰ گروه عملیاتی در حال فعالیت هستند.

وی یادآور شد: بازگشایی راه‌های مواصلاتی روستایی توسط نیروهای راهداری می‌تواند باعث افزایش سرعت عمل اکیپ‌های برق شود.