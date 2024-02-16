۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۴۴

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان خبر داد؛

بارش ۱۲۲ میلی‌متری باران در مریوان

سنندج_ معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان کردستان از بارش ۱۲۲ میلی‌متری باران در شهرستان مریوان طی دو روز اخیر خبر داد.

علی پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش باران در شهرهای کردستان طی دو روز اخیر اظهار کرد: طی سامانه بارشی اخیر در دو روز گذشته، شهر مریوان با ۱۲۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: همچنین شهرهای بانه با ۱۰۲ و سروآباد با ۱۰۱ میلی‌متر بعد از مریوان بیشترین میزان بارندگی را داشتند.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان تصریح کرد: پیرو هشدار هواشناسی سطح نارنجی، فعالیت این سامانه بارشی تا ظهر فردا در منطقه ادامه دارد و در این مدت در برخی ساعات بارش باران و برف، رگبار و رعد و برق و در برخی نقاط مه و کاهش دید و در ارتفاعات نیز بارش برف و کولاک پیش‌بینی می‌شود.

پناهی با اشاره به اینکه از بعدازظهر فردا تا روز سه‌شنبه همراه با کاهش ناپایداری‌ها، بارش‌ها عمدتاً در نیمه غربی استان متمرکز خواهد بود، گفت: در دیگر نقاط استان بارش پراکنده و ضعیف خواهیم داشت.

وی به وضعیت بارندگی در ارتفاعات پرداخت و اضافه کرد: در این مدت همچنان در ارتفاعات استان احتمال بارش پراکنده برف وجود دارد و از لحاظ دمایی نیز برای روزهای شنبه تا دوشنبه، میانگین دمای استان حدود دو تا چهار درجه کاهش می‌یابد.

