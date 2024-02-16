علی پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارش باران در شهرهای کردستان طی دو روز اخیر اظهار کرد: طی سامانه بارشی اخیر در دو روز گذشته، شهر مریوان با ۱۲۲ میلی‌متر بیشترین میزان بارندگی را به خود اختصاص داده است.

وی بیان کرد: همچنین شهرهای بانه با ۱۰۲ و سروآباد با ۱۰۱ میلی‌متر بعد از مریوان بیشترین میزان بارندگی را داشتند.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان تصریح کرد: پیرو هشدار هواشناسی سطح نارنجی، فعالیت این سامانه بارشی تا ظهر فردا در منطقه ادامه دارد و در این مدت در برخی ساعات بارش باران و برف، رگبار و رعد و برق و در برخی نقاط مه و کاهش دید و در ارتفاعات نیز بارش برف و کولاک پیش‌بینی می‌شود.

پناهی با اشاره به اینکه از بعدازظهر فردا تا روز سه‌شنبه همراه با کاهش ناپایداری‌ها، بارش‌ها عمدتاً در نیمه غربی استان متمرکز خواهد بود، گفت: در دیگر نقاط استان بارش پراکنده و ضعیف خواهیم داشت.

وی به وضعیت بارندگی در ارتفاعات پرداخت و اضافه کرد: در این مدت همچنان در ارتفاعات استان احتمال بارش پراکنده برف وجود دارد و از لحاظ دمایی نیز برای روزهای شنبه تا دوشنبه، میانگین دمای استان حدود دو تا چهار درجه کاهش می‌یابد.