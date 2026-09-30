به گزارش خبرنگار مهر، سید یعقوب هاشمی ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای اشتغالزایی و توسعه صنایع تبدیلی، ۲۵ فقره پروانه بهرهبرداری شامل صدور، تمدید و اصلاح با ظرفیت ۲۸۱ هزار تن در شهرستانهای شوشتر، شوش، آبادان، شادگان، اهواز، حمیدیه، دزفول و اندیمشک صادر شد و به مرحله تولید رسید.
وی افزود: زمینههای فعالیت این واحدها شامل بستهبندی خرما، بستهبندی سبزی و صیفی، احداث سیلوی گندم و تولید خوراک دام و آبزیان است و نهایی شدن این طرحها برای ۵۶۳ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان با اشاره به اهمیت تکمیل زنجیره ارزش در بخش کشاورزی ادامه داد: توسعه صنایع تبدیلی و غذایی علاوه بر کاهش ضایعات محصولات، نقش کلیدی در ارتقای امنیت غذایی و افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزان استان دارد.
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