بازبینی میدانی گزارش تصرف اراضی ملی شورچه کنگاور

به گزارش خبرنگار مهر، در پی ثبت گزارشی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین درباره تصرف احتمالی اراضی ملی پلاک موسوم به شورچه، موضوع در دستور کار پاسگاه ویژه منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کنگاور قرار گرفت.

مأموران منابع طبیعی در ادامه با حضور در محل، بازدید میدانی از عرصه را انجام داده و وضعیت موجود را از نظر حدود اراضی و وجود آثار یا مستحدثات احتمالی مورد بررسی قرار دادند.

این بررسی با هدف مشخص شدن وضعیت عرصه، تعیین میزان و محدوده تصرف احتمالی و تطبیق شرایط موجود با سوابق و مستندات مربوط به اراضی ملی انجام شد.

بر اساس این گزارش، مقرر شده است نتایج بازدید و بررسی‌های میدانی پس از جمع‌بندی و تطبیق با مستندات موجود، برای اتخاذ تصمیم و انجام اقدامات قانونی لازم به مراجع ذی‌ربط ارائه شود.

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کنگاور نیز اعلام کرده است گزارش‌های مردمی و موارد ثبت‌شده در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را در راستای حفاظت از اراضی ملی و صیانت از انفال عمومی با جدیت پیگیری می‌کند.

بر اساس اعلام این اداره، در صورت احراز هرگونه تخلف در این زمینه، اقدامات قانونی لازم در چارچوب مقررات انجام خواهد شد.