به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت ارتحال آیتالله سید موسی شبیریزنجانی از مراجع فقید شیعیان روز جمعه ۱۰ مهرماه در قم برگزار خواهد شد.
این مراسم از سوی آیتالله نوریهمدانی از مراجع عظام تقلید برگزار میشود و جمعی از علما، روحانیون، اساتید حوزه و ارادتمندان آن مرحوم در آن حضور خواهند داشت.
مراسم بزرگداشت آیتالله شبیریزنجانی ساعت ۱۰:۳۰ صبح روز جمعه هفته جاری برگزار میشود و دفتر آیتالله نوریهمدانی میزبان این آیین خواهد بود.
دفتر آیتالله نوریهمدانی در قم، خیابان صفائیه، کوچه ۳۳، محل برگزاری این مراسم اعلام شده است.
قم- مراسم بزرگداشت آیتالله شبیریزنجانی روز جمعه ۱۰ مهرماه به میزبانی آیتالله نوریهمدانی در دفتر ایشان در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت ارتحال آیتالله سید موسی شبیریزنجانی از مراجع فقید شیعیان روز جمعه ۱۰ مهرماه در قم برگزار خواهد شد.
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