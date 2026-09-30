مهلت ارسال آثار به جشنواره عکس در پاریس تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز ایران و فرانسه، مهلت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره عکس «نگاهی به زندگی در روزگار جنگ» که قرار است به همت مرکز ایران و فرانسه و موسسه موج نو، پاییز ۲۰۲۶ در پاریس برگزار شود، تمدید شد.
علاقهمندان به ارسال عکس در این جشنواره تا ۱۸ مهر برابر با ۱۰ اکتبر ۲۰۲۶ مهلت دارند که آثار خود را برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
جشنواره عکس «نگاهی به زندگی در روزگار جنگ» با تمرکز بر جنگهای اخیر، موضوعاتی چون زندگی روزمره و خانواده، احساسات و روابط انسانی، آثار و نشانههای جنگ، میراث تاریخی و فرهنگی، فضاهای شهری، همبستگی اجتماعی، تداوم زندگی، بازسازی و امید به آینده را در بر میگیرد.
پس از داوری آثار ارسال شده، ۵۰ عکس منتخب در پاریس به نمایش گذاشته خواهند شد. نخستین نمایشگاه از ۵ تا ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ در پاریس برگزار میشود و دومین نمایشگاه پاریس همراه با مراسم اختتامیه در روزهای ۱۵ و ۱۶ دسامبر ۲۰۲۶ برپا خواهد شد. نمایش آثار منتخب در تهران نیز برای بهار سال آینده پیشبینی شده است.
هیئت داوران این جشنواره شامل میشل ستبون عکاس و فتوژورنالیست فرانسوی، مهرداد اسکویی مستندساز و عکاس، گیوم دو سارد عکاس و تاریخنگار هنر، مریم رحمانیان عکاس و هنرمند تجسمی و بکتاش حسینیمنش حقوقدان و متخصص روابط بینالملل است. دبیری هنری جشنواره به عهده محمدرضا کیوانفر کارگردان و مدرس سینما و دبیری اجرایی جشنواره به عهده سید وحید یعقوبی است.
در این جشنواره ۳ اثر بهعنوان رتبههای اول تا سوم انتخاب میشوند و ۴۷ اثر دیگر نیز شایسته قدردانی خواهند بود. شرکت در جشنواره برای عموم آزاد و رایگان است و هر شرکتکننده میتواند حداکثر ۱۰ تک عکس ارسال کند. آثار تولیدشده با هوش مصنوعی، کلاژ یا مونتاژ در جشنواره پذیرفته نمیشوند.
علاقهمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر، مشاهده فراخوان کامل و جزئیات نحوه ارسال آثار میتوانند به وبسایت مرکز ایران و فرانسه به نشانی www.france-iran.org مراجعه کنند.
نظر شما