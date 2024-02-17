جشنواره موسیقی فجر فارس با ادای احترام به ۵ پیشکسوت پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره موسیقی فجر فارس شامگاه جمعه در تالار حافظ شیراز به ایستگاه پایانی رسید و از ۵ پیشکسوت موسیقی فارس در این آئین تقدیر شد.

حمیدرضا لطف‌اللهی مدیر واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای استان فارس، مجید روزی‌طلب ردیف‌دان موسیقی ایرانی و از شاگردان مکتب استاد بنام و فقید موسیقی فارس استاد نورالدین رضوی سروستانی، مینوس صداقت‌کیش نوازنده پیشکسوت تمبک، جمشید دل‌طلب استاد قدیمی موسیقی استان فارس و محمد حسن صفری خواننده قدیمی شیراز که صدایش یادآور شیراز قدیم است ۵ استادی بودند که در این مراسم از آنها تجلیل شد.

اجرای گروه‌های میم به سرپرستی مصیب میردادی، آوای شیراز به سرپرستی وحید رئیسی و گروه روچن به سرپرستی مجتبی قلی‌پور از جمله دیگر بخش‌های اختتامیه موسیقی فجر شیراز بودند.

هجدهمین جشنواره موسیقی فجر فارس به مدت ۴ روز از ۲۴ الی ۲۷ بهمن‌ماه در شیراز با اجرای ۱۳ گروه در ۱۶ نوبت برگزار شد و در تالار حافظ شیراز نیز به پایان رسید.