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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۸:۲۲

جشنواره موسیقی فجر فارس با ادای احترام به ۵ پیشکسوت پایان یافت

جشنواره موسیقی فجر فارس با ادای احترام به ۵ پیشکسوت پایان یافت

شیراز - هجدهمین جشنواره موسیقی فجر فارس شامگاه جمعه ۲۷ بهمن‌ماه با تجلیل از پنج تن از اساتید پیشکسوت هنر موسیقی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین جشنواره موسیقی فجر فارس شامگاه جمعه در تالار حافظ شیراز به ایستگاه پایانی رسید و از ۵ پیشکسوت موسیقی فارس در این آئین تقدیر شد.

حمیدرضا لطف‌اللهی مدیر واحد شعر و موسیقی صدا و سیمای استان فارس، مجید روزی‌طلب ردیف‌دان موسیقی ایرانی و از شاگردان مکتب استاد بنام و فقید موسیقی فارس استاد نورالدین رضوی سروستانی، مینوس صداقت‌کیش نوازنده پیشکسوت تمبک، جمشید دل‌طلب استاد قدیمی موسیقی استان فارس و محمد حسن صفری خواننده قدیمی شیراز که صدایش یادآور شیراز قدیم است ۵ استادی بودند که در این مراسم از آنها تجلیل شد.

اجرای گروه‌های میم به سرپرستی مصیب میردادی، آوای شیراز به سرپرستی وحید رئیسی و گروه روچن به سرپرستی مجتبی قلی‌پور از جمله دیگر بخش‌های اختتامیه موسیقی فجر شیراز بودند.

هجدهمین جشنواره موسیقی فجر فارس به مدت ۴ روز از ۲۴ الی ۲۷ بهمن‌ماه در شیراز با اجرای ۱۳ گروه در ۱۶ نوبت برگزار شد و در تالار حافظ شیراز نیز به پایان رسید.

جشنواره موسیقی فجر فارس با ادای احترام به ۵ پیشکسوت پایان یافت

کد مطلب 6026232

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