ایتالیا تیک تاک را وادار به حذف ویدئوهای چالش «اسکار فرانسوی» کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، اسکار فرانسوی یک چالش تیک تاکی است که در آن فرد گونه خود را نیشگون می گیرد تا کبودی آن روی صورتش باقی بماند. این چالش که سال گذشته میان کاربران ایتالیایی اپ بسیار محبوب شده بود، تحقیقات سازمان آنتی تراست این کشور را در پی داشت.

AGCOM اعلام کرد تصمیمش در واقع نخستین فرایند به کارگیری قوانین جدیدی است که در دسامبر ارائه شده و به ناظر ایتالیایی اجازه می دهد برای محافظت از افراد زیر سن قانونی و مشتریان محتوای مخرب را از پلتفرم های اشتراک گذاری ویدئو حذف کند.

تیک تاک براین اساس ظرف مهلت قانونی 5 روزه ویدئوهای مذکور را پاک کرد. یکی از سخنگویان تیک تاک در این باره می گوید: ما هم اکنون اقداماتی انجام داده ایم مانند جلوگیری از توصیه محتوا به کاربران دیگر. همچنین برحسب درخواست AGCOM این اپ ویدئوهای مذکور را به طور منطقه ای در ایتالیا پاک کرده است.

تیک تاک که به شرکت چینی بایت دنس تعلق دارد و همینطور شبکه های اجتماعی دیگر از جمله متا پلتفرمز شرکت مادر فیس بوک و انیستاگرام ، تحت فشار رگولاتورهای سراسر جهان هستند تا از کودکان در مقابل محتوای مخرب در پلتفرم هایشان محافظت کنند.

چهارشنبه هفته گذشته اریک آدامز شهردار نیویورک در آمریکا اعلام کرد به دلیل تشدید بحران سلامت ذهنی جوانان، شکایتی علیه شبکه های اجتماعی از جمله فیس بوک و اینستاگرام ثبت کرده است.