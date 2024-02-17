عوارض صادرات خرما افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب فصاحت، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در خصوص تأمین خرما ماه مبارک رمضان گفت: در راستای تنظیم بازار خرما علاوه بر ذخیرهسازی با تصمیم وزارت جهاد کشاورزی، عوارض صادرات خرمای مضافتی نیز از صفر به ۵۰ درصد افزایش یافت، اعمال تعرفه جدید از یک هفته دیگر آغاز و تا پایان خرداد سال آینده ادامه خواهد یافت.
وی افزود: استانهای مختلف خرمای مضافتی درجه یک را با قیمتی که کارگروه مربوطه در استان تعیین میکند، حداقل ۱۵ درصد زیر قیمت بازار عرضه میکنند و از یک هفته قبل از شروع ماه مبارک رمضان نیز نسبت به توزیع و عرضه خرما اقدام خواهد شد.
فصاحت تصریح کرد: عرضه خرما تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت و اگر ضرورتی بر تأمین بیشتر این میزان باشد باز هم اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
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