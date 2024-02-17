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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۳۰

سرتیپ نصیر زاده تاکید کرد؛

ویژگی های تربیت نیروی انسانی در مراکز آموزشی نیروهای مسلح

ویژگی های تربیت نیروی انسانی در مراکز آموزشی نیروهای مسلح

جانشین  ستاد کل نیروهای مسلح گفت: در مراکز آموزشی نیروهای مسلح باید نیروی انسانی با کیفیت و با اخلاق و رفتار اسلامی تربیت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ خلبان عزیز نصیر زاده، در مراسم دومین جشنواره تقدیر از برترین‌های حوزه تربیت و آموزش سازمان‌های نیروهای مسلح اظهار داشت: یک شورایی در ستاد کل تشکیل شد به همراه معاونت‌ها پیش بردیم و آئین نامه در حال تنظیم و شکل گرفتن است.

وی افزود: در آموزش نیروهای مسلح به برآوردن نیاز میدان عمل می‌پردازیم البته اصول هم در آموزش بسیار مهم است.

سرتیپ خلبان نصیر زاده گفت: اولین اصل در آموزش، تولید علم یا علم آموزی است و فرق آن با گذشته این است که علم همراه با مهارت است، دومین اصل فرهنگ سازمانی باید محور آموزش فرهنگ سازمانی مجموعه ارزش‌ها و بایدها و…، است، بعد از آموزش و خارج شدن باید وفادار به عهد بمانند، دلسوزی به منافع ملی، شجاعت، تواضع اینها همه بنیه‌اش در مراکز آموزشی گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: نمونه بارز اینها شهید سلیمانی است که در میدان نبرد شجاع و در برخورد با همراهان بسیار متواضع بودند؛ تقوا، انقلابی بودن، اخلاص اخلاق باید در مراکز نیروهای مسلح آموزش داده شود و همچنین انضباط ظاهری و معنوی مدنظر است؛ شهدا نمونه بارز این مسائل هستند که روح معنوی داشتند.

جانشین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: فرهنگ سازمانی، تربیت اخلاقی، تربیت اندیشمند پژوهشگر ابتکار داشته باشند و بن بست برای آنها معنی نداشته باشد.

کد مطلب 6026359

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    نظرات

    • رسول IR ۱۱:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      1 0
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      سلام نیروهای باید استخدام کنید که کمتر از مردم رشوه بگیرن

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