ویژگی های تربیت نیروی انسانی در مراکز آموزشی نیروهای مسلح

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ خلبان عزیز نصیر زاده، در مراسم دومین جشنواره تقدیر از برترین‌های حوزه تربیت و آموزش سازمان‌های نیروهای مسلح اظهار داشت: یک شورایی در ستاد کل تشکیل شد به همراه معاونت‌ها پیش بردیم و آئین نامه در حال تنظیم و شکل گرفتن است.

وی افزود: در آموزش نیروهای مسلح به برآوردن نیاز میدان عمل می‌پردازیم البته اصول هم در آموزش بسیار مهم است.

سرتیپ خلبان نصیر زاده گفت: اولین اصل در آموزش، تولید علم یا علم آموزی است و فرق آن با گذشته این است که علم همراه با مهارت است، دومین اصل فرهنگ سازمانی باید محور آموزش فرهنگ سازمانی مجموعه ارزش‌ها و بایدها و…، است، بعد از آموزش و خارج شدن باید وفادار به عهد بمانند، دلسوزی به منافع ملی، شجاعت، تواضع اینها همه بنیه‌اش در مراکز آموزشی گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: نمونه بارز اینها شهید سلیمانی است که در میدان نبرد شجاع و در برخورد با همراهان بسیار متواضع بودند؛ تقوا، انقلابی بودن، اخلاص اخلاق باید در مراکز نیروهای مسلح آموزش داده شود و همچنین انضباط ظاهری و معنوی مدنظر است؛ شهدا نمونه بارز این مسائل هستند که روح معنوی داشتند.

جانشین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: فرهنگ سازمانی، تربیت اخلاقی، تربیت اندیشمند پژوهشگر ابتکار داشته باشند و بن بست برای آنها معنی نداشته باشد.