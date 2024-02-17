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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۳۵

یادداشت مهمان؛

مفاهیم «حسینیه معلی» در پوسته شادی و شوخی عرضه می‌شود

مفاهیم «حسینیه معلی» در پوسته شادی و شوخی عرضه می‌شود

یک فعال رسانه با اشاره به پخش «حسینیه معلی» از شبکه سه اشاره کرد که این برنامه توانسته است مفاهیم مورد نظر خود را در فضایی شاد و مفرح عرضه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین کردی فعال رسانه در یادداشتی به «حسینیه معلی» که مدتی است پخش آن از شبکه یک سیما آغاز شده است، پرداخت و درباره حواشی این برنامه نوشت که روی پارچه سفید بر لکه‌های تیره تمرکز نکنیم!

در این یادداشت آمده است:

««حسینیه معلی» برنامه ای که حالا در فصل جدید خود، به آنتن شبکه ۳ رسیده‌است، باز هم مورد توجه مخاطبان صدا و سیما قرار گرفته و همچون فصل های قبلی، محل بحث و نقد مداحان و فعالان فرهنگی است؛ نکته ای که در نقد این برنامه باید مورد توجه باشد این است که در میان پارچه سفید، روی اندک لکه های تیره بیش از حد تمرکز نکنیم!

حسینیه معلی بیش از آنکه نمایشی تلویزیونی باشد سعی بر این دارد که حسینیه باشد آن هم به وسعت ایران، حسینیه ای که سکولار نیست و بدون لکنت موضع خود را اعلام می کند، تصویری واقعی از شادی با محوریت اهل بیت (سلام الله علیهم) را بازنمایی می کند و بنا بر شاد کردن دل مردم در زمان اعیاد شعبانیه دارد؛ البته مشخص است که نباید آن را صرفا به دید یک حسینیه تحلیل کرد و انتظار این را داشت که هرچه در هیات ها رقم می خورد به همان کیفیت در این برنامه هم اجرا شود یا برعکس هرچه در این برنامه اجرا می شود امکان الگو شدن برای هیات ها و حسینیه های کشور را داشته باشد. شاید عمده اشتباه در تحلیل این برنامه در همین فهم اشتباه باشد که از برنامه ای که در قاب تلویزیون اجرا می شود، انتظار داشته باشیم همچون هیاتی تراز عمل کند و بر ذاکران حاضر در برنامه خرده گرفته شود که چرا رفتاری را که در فرم مداح هیات دارید در این برنامه نداشتید.

بدیهی است که این دیکته نوشته شده غلط هایی هم داشته باشد اما مساله نوع مواجهه با این لکه های کوچک در این پارچه سفید است. این که در هنگام نقد برنامه عده ای از بزرگواران بدون توجه به ابعاد آن و تاثیرات و اثرات مثبتی که روی مخاطب دارد صرفا به نقاط منفی اتکا می کنند بی انصافی است در حق برنامه سازان.

این برنامه با توجه به گستره مخاطب خود و همچنین گستره محتوایی که دارد باید از جنبه های مختلف بررسی شود و ابعاد آن شناخته شود. آن وقت می شود با توجه به فواید و مضراتی که در متن و فرامتن خود روی مخاطب دارد ارزیابی شود؛ این اثر چه از بعد رسانه ای و چه از بعد مذهبی نیاز دارد که تحلیل شود و نمی شود صرفا با اتکا به یک بعد آن، کل برنامه را بررسی کرد. اما متاسفانه برخی منتقدان بدون توجه به تاثیرات مثبت برنامه با اتکا بر چند اشتباه و خطای برنامه سازان که به حق هم باید به آن توجه شود کل اثر را زیر سوال می برند. البته که با توجه به حساسیت موضوع برنامه و عمیق بودن تاثیرات آن لازم است که با تمرکز و توجه ویژه مورد بررسی قرار گیرد اما نباید بر نکات و فواید این برنامه در جامعه چشم پوشید و جوری آن را تخریب کرد که دیگر در قاب رسانه اثری از آن نماند.

برنامه «حسینیه معلی» توانسته در هر قسمت خود بیش از یک ساعت مخاطب را با محوریت مفاهیم مذهبی، شاد و سرگرم کند و برنامه ای مفرح عرضه کند که پیام خود را به صورت بسته بندی شده به مخاطب ارایه می کند. همچنین ذکر اهل بیت (سلام الله علیهم) به‌واسطه این برنامه در وسعتی بیش از یک هیات و حسینیه به شکل سنتی پخش گردد.

مفاهیمی که با پوسته شادی و شوخی به مخاطبان عرضه می گردد بیش از پیش اثرگذار است. این برنامه به خوبی توانسته این اتفاق را رقم بزند و پیام‌های مفید برای جامعه را با کمترین حساسیت به مخاطب خود منتقل کند و برای ساعتی لبخند بر لبان مخاطبان و البته در مقاطعی هم اشک بر چشمان آنها بکارد.»

کد مطلب 6026394

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نظر شما

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    نظرات

    • من IR ۱۲:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      32 56
      پاسخ
      حسینیه معلی در فصل جدید در حال ارایه الگو و سر مشق جدیدی برای سرگرمی و شادی اسلامی است قطعا اشکالات و ایراداتی وجود خواهد داشت ولی در جای خود حرکتی قابل تقدیر و تحسین است پس به جای آیه یاس خواندن ،تلاش کنیم تا ایرادات و اشکالات برطرف ودر کل کشور و جهان اسلام جاری و ساری شود ،ایراد و انتقاد هنر نمی ب
    • بیژن IR ۱۴:۲۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      10 26
      پاسخ
      دست مریزاد خدا قوت ,,, برنامه باشکوه جذاب پر محتوا وشادیست آن ستاره همیشه استمرار داشته باشه
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      2 3
      پاسخ
      حدیث از ائمه هست که مومن واقعی در شادی ما شاد و در غم ما غمگین است ایام میلاد و شادیست و برنامه‌های شاد هیچ اشکالی ندارد بعضی‌ها ایراد می‌گیرند که چرا در برنامه این همه شوخی و شادی است شادی‌های به دور از حرام هیچ اشکالی ندارد برنامه معلم برنامه مفید و پرمز است
    • امیر IR ۱۷:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      9 27
      پاسخ
      برنامه‌ی حسینیه معلی عالی و بی نظیره واقعا دستمریزاد به همه‌ی عواملش. مورد عنایت صاحب الزمان باشند ان شاالله
    • DE ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      31 13
      پاسخ
      برنامه جالبی نیست ....
    • حسین IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      9 22
      پاسخ
      بسیار تا بسیار برنامه خوب و جالب و جدیدی است از تمامی دست اندرکاران کمال تشکر را داریم
    • وطن IR ۲۲:۳۴ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
      3 2
      پاسخ
      واقعا برنانه باحالیه من تلویزیون نمیببیم اما آیو یا تو تلویزیون میبینم یا بیشتر تو فضای مجازی😅 یعنی دیوونه ی نجم الدین شدم😁
    • محمد IR ۰۲:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      21 45
      پاسخ
      دمشون گرم برنامه عااااااااااااااااالی
    • محمد IR ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      18 34
      پاسخ
      مجید بنی فاطمه فوق العادست نزارالقطری عشقه ممنون از همشون
    • محمد IR ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      23 39
      پاسخ
      واقعا برنامه فوق العاده جذاب و معنوی است محصوصا این ایام که مردم احتیاج به این سنخ از شادیهای معنوی دارن
      • سعیدی IR ۱۰:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        32 11
        کسی که واقعا معنی معنوی رو درک کرده باشه این برنامه رو اصلا قبول نداره
    • افسانه AE ۰۹:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      20 37
      پاسخ
      دوست دارم برنامشو خیلی🥲💖💖💖 بی نظیره، مرحبا به فکر خلاق کسایی که اینو ساختن، از همشون ممنونیم
    • IR ۱۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      7 26
      پاسخ
      بدنیست
    • نادری IR ۱۶:۲۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      19 37
      پاسخ
      من خودم یه آدم مذهبی هستم خیلی برنامه خوبی است باعث وحدت بیشتر بین اقوام ایرانی وشوق بیشترمردم به اسلام وائمه میشود ما وبچه ها هرشب بی صبرانه منتظر این برنامه هستیم ممنون ار دست اندر کاران اجرکم الی الله
    • محمد IR ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
      11 21
      پاسخ
      بچه‌ای نسل امروز باید شناخت‌ شون نسبت به خدا بیشتر باشه باید نسبت به جهان هستی آگاهی بیشتری داشته باشن باید به اصل انسانیت وحدف خلقت ویا یکی شدن با خدا آشنا بشن آنقدر فرزندان مارو با بی اخلاقی ومسیرهای اشتباه گمراه نکنید بزارید این مردم یک نفس راحتی با باورهای خودشون بکشن خداوند با صابرین هست
    • بی نام IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      1 4
      پاسخ
      گل بگیرن دره صدا و سیما رو با این برنامه های مزخرفش
    • محمد IR ۲۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      2 2
      پاسخ
      با نام اهل‌بیت طاهرین است ولی ریا و تزویر ازاین برنامه می بارد
    • بنده خدا IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      19 5
      پاسخ
      یک برنامه حوصله سربر و دلقک بازی تحت عنوان مذهبی ، جمعش کنید بابا
    • خاله IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      17 6
      پاسخ
      مزخرف ترین برنامه .حرمت همه چیز رو زیر سوال برده
    • ناشناس IR ۱۱:۰۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      9 1
      پاسخ
      لطفا میشه تعداد مخاطبین این برنامه رو حدودی اعلام کنید ؟
    • دخیا IR ۱۱:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      4 13
      پاسخ
      عالللی.باعث سوزش عمیق ی عده شده ک نشون میده کارش درست بوده
      • IR ۲۱:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
        2 2
        طبق این قائده لابد شما هم از بعضی حرکت ها انتقاد میکنی لابد میسوزی مثل خودت پاسخ دادم
    • IR ۲۲:۳۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      9 7
      پاسخ
      دریک لحظه گریه میکنن درهمان لحظه یکدفعه خنده میکنند کارشون دلی نیست . نقش بازی میکنن برای پول
    • مجتبی IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 10
      پاسخ
      سلام برنامه خیلی خوبیه اگر صدا سیما برنامه های معنوی شاد را زیاد کنه میشه پر مخا طب خیلی خوبه مخصوصا سید بنی فاطمه کاربلد
    • حافظ الوله شیربازی IR ۰۷:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      7 2
      پاسخ
      یهو چیطو شد؟؟؟؟ قبلا اینا رو میگفتید سبک و بی مایه؟؟ پس کجا رفت شعار تولید آثار فاخر؟؟؟؟؟؟؟؟
    • علی خدامی IR ۰۸:۰۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      6 2
      پاسخ
      لعنت خدا به طراحان این برنامه که مفاهیم اموزشی دین را کاملا اشتباه به خورد مردم میدند ( دین یه برنامه انسان ساز هست و با به کمال رسیدن انسان تبلور پیدا میکند ) من نمیدونم بیایی اونجا حرکات دور از شان دربیاری کجاش اموزنده و کمالگرا میباشد ؟؟ من خودم عمری تو قسمت تحقیق و پژوهش دینی فعالم
    • مهدی IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 6
      پاسخ
      بسیار برنامه خوب و شاد و مفرح و شوخی های بامزه و حلالی داره که باعث زنده شدن آیین های اقوام و اتحاد و همدلی میشه مخصوصا وقتی برادران اهل سنت میان مدح ائمه و امیرالمؤمنین و میخوان که من باورم نمیشد و بسیار خوشحال میشم و این نشون میده که همه محب مولا هستند و نباید به اعتقاد دیگران توهین کرد و دلزده ک
    • AE ۱۰:۰۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      5 1
      پاسخ
      اگه برنامه باب دل شما نبود به همون لکه های روی پارچه سفید زوم می‌کردید و وامصیبتا و کفن پوش تعطیلیش می‌کردید ما هم عادت کردیم
    • حمید IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 2
      پاسخ
      مشخص هست خیلی اعتقاد خاصی ندارند مخصوصا آقا میثم با خنده های خیلی نازیبا برای یک مومن شوخ طبعی و خنده خوبه ولی نه هرشوخی وخنده قه قه
    • US ۲۱:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      3 7
      پاسخ
      دارن با این برنامه ها به اسلام دین ایرانیها رو خراب میکنن اخه برنامه شادی رو اگر یاد بگیرین بعد به خورد مردم بدین
    • فاطمه IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      2 1
      پاسخ
      تو مراسم عروسی و...... کلی گناه صورت میگیره اما صدای کسی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر در نمیاد اما تو این شادی که برای اهل بیت هست همه جبهه گرفتن . بهترین برنامه هست وقتی میبینیم این شادی ها و این خوشحالی ها مختص ائمه هست خودشون حال مارو از این بهتر میکنن . تقدیروتشکر از همه سازندگان و مداحان
      • اریا مهر IR ۰۶:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
        0 0
        فاطمه خانم بنده به عنوان یک برادر کوچکتر، به شما توصیه می کنم که هیچ وقت به مراسم عروسی و شادی کردن مردم تشریف نبرید!!و فقط و فقط توی خونه بنشینید و برنامه ی حسینیه معلی رو نگاه کنید و اصلا لحظه ای هم چشم از این برنامه بر ندارید!!! این بهترین توصیه من به شما هست!!!!
    • RO ۱۷:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بسیار شایسته و نیکو جای چنین برنامه ای در تلویزیون خالی مانده بود چقدر این برنامه را دوست دارم و دست اندر کاران و گردانندگان آن را دعا گو هستم و چقدر شیخ ابراهیم زکزاکی بزرگوار و محبوب هستند
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      درود بر شما ... مه فا هیییییم؟؟؟؟ممکنه جهت تبیین اذهان عمومی و خصوصی اون مفاهیم رو که در پوسته خنده و شادی تبلیغ شده رو بفرمایید ؟ من الله التوفیق...
    • عالیه IR ۰۶:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      باسلام برنامه حسینیه معلمی بسیار عالی خوب وجذابوزیبا بود
    • IR ۲۲:۵۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      1 0
      پاسخ
      حسینیه ی معلی خداقوت ،بااقتداربه پیش ،خداوند پشت وپناهتون، دمتون گرم،، عالی عالی
    • IR ۰۸:۵۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      0 0
      پاسخ
      واقعا برنامه مصخره ایه همه چیز رو به بازی گرفتن این برنامه به جای این همه آدم که شلوغش کردن می‌تونستن با تعداد خیلی خیلی کمتری برنامه بهتری بسازن ولی فکر میکنن هر چی آدم مذهبی بیارن جذابتر میشه

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