۱۷۷ میلیمتر بارش در دشت روم ثبت شد/ بارندگی ادامه دارد

ولی بهره مند در گفت و گو با خبرنگار مهر، افزود: بارش‌های اخیر استان کهگیلویه و بویراحمد تا ساعت ۶ و ۳٠ دقیقه شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ در دشتروم ۱۷۷، منصور خانی کاکان ۱۷۵، لوداب ۱۵۷، آبده گاه ۱۵۶، امیر آباد بابکان ۱۵۳، یاسوج فرودگاه ۱۴۹.۶، گنجه‌ای ۱۴۱ و وزگ ۱۴۰ میلیمتر بارندگی را نشان می‌دهد.

وی ابراز داشت: گنجگون ۱۳۷، یاسوج دولت آباد ۱۲۸.۲، دلی خمسیر ۱۱۶، دوگنبدان ۱۰۹.۲، تنگ سرخ ۱۰۱، جاورده ۹۶، باشت ۹۵، بوستان ۹۰ و موشمی زیلایی نیز ۹۳ میلیمتر بارش را تا صبح شنبه داشت.

بهره مند تصریح کرد: در لنده ۹۰، سرآسیاب یوسفی ۹۰، قلعه رئیسی ۸۹، خیمند ۸۸، چیتاب ۸۲.۲، امامزاده جعفر ۸۱.۹، مارگون ۸۰، سراب ننیز ۸۰، ماهور باشت ۷۷، تل گاه ۷۵، سی سخت ۷۴.۴، چرام ۶۵، دهدشت ۶۴.۲، کریک ۶۴، دژسلیمان ۶۱.۵ و امامزاده پهلوان ۶۰ میلیمتر باران بارید.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی استان گفت: در دیل ۵۷، فیلگاه ۵۵، لیکک ۵۲.۴، تنگ رواق ۵۲، سوق ۵۰، دیشموک ۴۶، سرفاریاب ۴۵، ممبی ۴۳، سیرون شبلیز ۴۲ و پاتاوه ۳۱ میلیمتر باران به ثبت رسید.

با توجه به شرایط جوی، بارندگی‌ها در استان ادامه دارد.