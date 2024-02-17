به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در پایان رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام علی پناه که در شهر خرم آباد برگزار شد، گفت: برگزاری رقابتهای کشوری، بین المللی و اردوهای تیمهای ملی در استانها میتواند به کشتی آن استان و کشتی کشور کمک زیادی کند.
وی در مورد سطح برگزاری رقابتهای بینالمللی جام شهیدان علی پناه گفت: این مسابقات هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در سطح خوبی برگزار شد. پس از مسابقات قهرمانی کشور این رقابتها که انتخابی تیم ملی محسوب میشد، برای ما حائز اهمیت بود و به جز ابراهیم خواری، علی خرمدل، محمدرضا شاکری و امیررضا معصومی سایر مدعیان و کشتی گیرانی که مجوز داشتند در این رقابتها به مصاف هم رفتند.
دارنده مدالهای نقره جهان تصریح کرد: به لحاظ فنی نیز سطح این رقابتها خوبی بود و کشتی گیران جوان و آینده دار که حتی به رده سنی جوانان نرسیدند در این مسابقات حضور داشتند که قطعاً میتوانند در آینده، پشتوانههای خوبی برای کشتی کشور باشند.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در مورد برنامههای پیش روی تیم ملی کشتی آزاد جوانان اظهار داشت: حضور در رقابتهای بین المللی خارجی را در دستور کار داریم و حمایت تمام قد فدراسیون از ردههای سنی پایه قطعاً به کشتی ما کمک میکند و در آینده بیشتر از این کشتی گیران خواهیم شنید. اردوی سوم ما طی روزهای ۲ تا ۱۲ اسفند ماه در سمنان برگزار میشود و برنامههای اصلی ما برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا و قهرمانی جهان در سال آینده آغاز خواهد شد.
محمدی در مورد میزبانی خرم آباد از رقابتهای جام شهیدان علی پناه خاطرنشان کرد: میزبانی خوب بود و جا دارد که از زحمات فدراسیون کشتی، هیأت کشتی استان، اداره کل ورزش و جوانان لرستان، استانداری و همه کسانی که برای هرچه بهتر برگزار شدن این مسابقات تلاش کردند تشکر کنم. ضمن اینکه یک قدردانی ویژه از تماشاگران و مردم خونگرم و مهمان نواز لرستان نیز میکنم.
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