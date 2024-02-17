علی جباری مربی وزنه‌برداری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واکنش به سقوط یک پله‌ای رضا دهدار در رنکینگ جهانی و خطر از دست دادن سهمیه المپیک گفت: رضا دهدار کار سختی برای ماندن در رنکینگ جهانی و حضور در المپیک دارد. در همین مسابقات قهرمانی آسیا در دسته ۱۰۲ کیلوگرم اگر وزنه‌بردار چین تایپه و قرقیزستان حرکت آخر دو ضرب را به زمین نمی‌انداختند، الان رضا دهدار به جای یک پله، دو پله در رنکینگ جهانی سقوط کرده بود.

وی گفت: البته او در مسابقات جام جهانی تایلند هم فرصت دارد. این مسابقات آخرین مرحله گزینشی المپیک است و باید تمام تلاش خود را به کار بگیرد. کار سختی هم هست چون همه با آمادگی کامل به مسابقات می‌آیند. او بعد از بازی‌های آسیایی در هیچ مسابقه بین‌المللی شرکت نکرده و در تایلند با آمادگی کامل باید ظاهر شود. ضمن اینکه مسابقات قهرمانی اروپا در بلغارستان هم آغاز شده و قطعاً دهدار در آن مسابقات هم رقیب دارد و باید ببینیم در دسته ۱۰۲ کیلوگرم حریفانش چه وزنه‌هایی ثبت می‌کنند.

مربی وزنه‌برداری با اشاره به دیگر وزنه‌برداران برای حضور در المپیک گفت: داوودی و جوادی سهمیه حضور در المپیک را قطعی کردند و نگرانی بابت آن‌ها نداریم. جوادی رکوردهای خوبی در جهانی عربستان به ثبت رساند و هم‌اکنون در جایگاه ششم جدول قرار دارد. داوودی هم در دسته فوق سنگین در رده چهارم است و هر دو حضورشان در پاریس قطعی شده است. اما رضا دهدار نسبت به این دو وزنه‌بردار شرایط سختی دارد و باید با آمادگی کامل ظاهر شود، ضمن اینکه در دسته ۱۰۲ کیلوگرم هم یک وزنه‌بردار تایلندی حریف دهدار است و نباید از او غافل شود.

جباری در مورد عملکرد تیم اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا اظهار داشت: از تیم سه نفره‌ای که به ازبکستان اعزام شد، علی عالی‌پور خیلی خوب کار کرد. او وزنه‌بردار جنگنده‌ای است و در ۸۹ کیلوگرم قهرمان آسیا شد. به نظرم در آینده می‌توانیم روی این وزنه‌بردار سرمایه‌گذاری کنیم. ولی علیرضا عباس‌پور با آن چیزی که در تمرینات بود و وزنه‌هایی که ثبت کرده بود کاملاً متفاوت بود، به نظرم او در یک ضرب و دو ضرب از رکوردهای واقعی‌اش فاصله پیدا کرده بود. بیرانوند هم در مسابقات مختلف به همین صورت ظاهر می‌شود و فکر می‌کنم در حد خودش بود.

کارشناس وزنه‌برداری گفت: به تشخیص کادر فنی سه وزنه‌بردار به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شدند، اما آنطور که شنیدم اردوها خیلی باکیفیت و خوب بوده و وزنه‌برداران هم رکوردهایی خوبی به ثمر رساندند. در نهایت خودشان هم باید پاسخگو باشند که چرا تیم کامل اعزام نشد. گویا بین کمیته فنی و اعضای کادر فنی اختلافی هم به وجود آمده بود. با این حال به نظرم این تیم می‌توانست با تعداد نفرات بیشتر به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌شد اما در نهایت کادر فنی چنین تصمیمی گرفت.

جباری در ادامه به وضعیت رسول معتمدی اشاره کرد و گفت: من در مسابقات لیگ عملکرد او را دیدم، به نظرم او از نظر روحی آماده نبود وگرنه از نظر بدنی از خیلی نفرات آماده‌تر بود. قطعاً اگر ذهن او آماده بود می‌توانست به المپیک راه پیدا کند و در رنکینگ قرار بگیرد. او از نظر ذهنی آماده نبود. من حتی بعد از مسابقات لیگ این موضوع را بارها عنوان کردم. درست است که می‌گویند اردوهای تیم ملی باکیفیت برگزار می‌شود و از نظر تغذیه و مکان اردو شرایط مناسب است. به نظرم یک اردوی باکیفیت در کنار این مسائل فیزیوتراپ، ماساژور و روانشناس هم نیاز دارد.

وی گفت: اردو تنها این نیست که ما فقط دور هم جمع شویم و از نظر تغذیه و خواب شرایط خوبی داشته باشیم. اردوی چالوس کیفیت خوبی از نظر مکان، تغذیه خوب بود اما شنیدیم یک ماساژور با ۲۰ وزنه‌بردار در اردو بوده است. واقعاً یک ماساژور چطور می‌تواند به ۲۰ وزنه‌بردار در اردو رسیدگی کند؟ حضور فیزیوتراپ در اردوی تیم ملی الزامی است و اگر حضور نداشته باشد معضل است چون وزنه‌بردار آسیب می‌بیند. حضور دکتر روانشناس هم در اردو الزامی است.

جباری در مورد شانس مدال‌آوری در المپیک گفت: به نظرم فدراسیون باید از همین حالا برای حفظ وزنه‌برداران برنامه‌ریزی کند. همگی زیر ۲۵ سال هستند و فکر می‌کنم یک المپیک دیگر هم می‌توانند شرکت کنند. میانگین تیم در مسابقات جهانی و بازی‌های آسیایی زیر ۲۵ سال بود، تیم ما جوان است. به نظرم مدال‌آوری در المپیک سخت است، روی کاغذ با توجه به رکوردهایی که ملی‌پوشان ثبت کردند شانس کسب مدال المپیک نداریم، البته اگر بتوانیم یک ضرب جوادی و داوودی را تقویت کنیم شانسمان بالا می‌رود. این دو نفر وزنه‌برداران دو ضرب زن هستند. اگر فاصله یک ضرب آن‌ها با دیگر وزنه‌برداران زیاد باشد کارشان برای مدال‌آوری سخت خواهد بود.