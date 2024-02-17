آیین تکریم و تجلیل از خدمات معنوی استاد محمود حکیمی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و تجلیل از خدمات فرهنگی، ادبی و معنوی استاد محمود حکیمی برگزار می شود.

آیین تکریم و تجلیل از خدمات فرهنگی، ادبی و معنوی استاد محمود حکیمی نویسنده و پیشکسوت ادبیات دینی در ایران خادم فرهنگ عاشورا بوده است.

این همایش امروز شنبه ۲۸ بهمن ماه از ساعت ۱۵ در دفتر تکریم و الگوسازی نخبگان بنیاد ملی نخبگان برپا خواهد شد.

علاقه مندان جهت حضور می توانند به نشانی این دفتر واقع در تهران، خیابان کریم‌خان زند، خیابان استاد نجات‌اللهی جنوبی، کوچه شهید حقیقت‌طلب، پلاک ۱۷، بنیاد نخبگان استان تهران، سالن اجتماعات دفتر تکریم و الگوسازی نخبگان بنیاد ملی نخبگان مراجعه کنند.