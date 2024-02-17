بورس در نوسان منفی به مثبت

علی فراقی کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان این که برای پیش بینی هفته جاری بازار سرمایه باید ناحیههای تقاضایی را مد نظر قرار داد گفت: بورس میتواند حرکت مثبتی را هرچند ضعیف ولی بهتر از یک ماه اخیر ایجاد کند تا وضعیت بهتری را شاهد باشیم و این مهم تنها زمانی به دست میآید که شاهد شکل گیری حجم قابل توجه و تقاضای محسوس و قدرتمند بود.
فراقی افزود: در جمع بندی هفته جاری با وجود نامساعد بودن هفته گذشته میتوان انتظار هفتهای بهتر نسبت به هفته گذشته بازار را در نظر داشت.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: برای بازدهی مثبت صنایع هم با توجه به شرایط بازار و حتی بازارهای موازی نمیتوان صنعت خاصی را هدف قرار داد ولی در هر صنعت میتوان تک سهمها را بررسی کرد. از لحاظ نموداری هم حتی انتظار میرود مومنتوم یا شیب بازار با قدرت کمتری هفته خود را به اتمام برساند.
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