آماری از ۱۳۴ روز کشتار و جنایت رژیم صهیونیستی در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه طی بیانیه‌ای آخرین آمار تلفات و خسارات مربوط به جنگ در غزه پس از گذشت ۱۳۴ روز را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، طی ۱۳۴ روز کشتار جمعی، ارتش صهیونیستی ۲۵۱۲ کشتار و جنایت را در نوار غزه مرتکب شده است. در این مدت ۳۵۸۵۸ نفر شهید و مفقود شدند. ۲۸۸۵۸ شهید تاکنون به بیمارستان‌ها منتقل شدند. در این میان، ۱۲۶۶۰ نفر از شهدا کودک و ۸۵۷۰ نفر از شهدا نیز زن هستند.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ۳۴۰ نفر از کادر پزشکی و درمان و ۴۶ نفر از نیروهای امداد و نجات به شهادت رسیدند.

بر اساس این گزارش همچنین ۱۳۰ خبرنگار نیز شهید شدند. همچنین هفت هزار نفر مفقود و زیر آوار هستند که ۷۰ درصد آنان زن و کودک هستند.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که ۶۸ هزار و ۶۷۷ نفر مجروح شدند که یازده هزار از مجروحان وضعیت خطرناکی دارند و باید برای درمان به خارج اعزام شوند.

همچنین ۱۰۰۰۰ بیمار سرطانی با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. ۷۰۰۰۰۰ نفر به خاطر آوارگی و بی‌سرپناهی به بیماری‌های واگیردار مبتلا شدند. هشت هزار مورد ابتلاء به التهاب ویروسی کبدی شناسایی شده است.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه بیان کرد که ۶۰ هزار زن باردار به سبب عدم دریافت مراقبت‌های پزشکی در خطر هستند. ۳۵۰ هزار بیمار به سبب نبود دارو در معرض خطر هستند.

همچنین در این مدت ۹۹ نفر از کادر پزشکی و درمان و ۱۰ خبرنگار بازداشت شده‌اند.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد: دومیلیون نفر از مردم نوار غزه آواره شدند، ۱۴۲ مقر و ساختمان دولتی بمباران و تخریب شده است. ۱۰۰ مدرسه و دانشگاه به کلی تخریب شده است و ۲۹۵ مدرسه و دانشگاه خسارت جزئی دیده است و ۱۸۴ مسجد به طور کامل تخریب شده است. ۲۶۶ مسجد خسارت جزئی دیده است و سه کلیسا بمباران و تخریب شده است.

در این مدت همچنین هفتاد هزار واحد مسکونی به طور کامل تخریب شده است و ۲۹۰ هزار واحد دیگر خسارت جزئی دیده و قابل سکونت نیست. همچنین ۶۶ هزار طن مواد منفجره بر سر مردم غزه فرو ریخته شده است.

بر اساس این گزارش، ۳۱ بیمارستان و ۵۳ مرکز درمانی به کلی از خدمت خارج شده است. همچنین ۱۵۲ مرکز درمانی دیگر خسارت جزئی دیده است.

دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در نوار غزه بیان کرد: ۱۲۴ دستگاه آمبولانس بمباران و نابود شده است. همچنین ۲۰۰ مکان تاریخی و باستانی توسط صهیونیست‌ها تخریب شده است.