تعلیق آموزش ۳۰۰ هزار دانش آموز غزه در مدارس آنروا 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس امداد و اشتغال آوارگان فلسطینی (آنروا) وابسته به سازمان ملل متحد با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که مدارس موجود در منطقه شمالی غزه به صورت کامل یا بسیار زیاد تخریب شده‌اند و در نتیجه حمله وحشیانه‌ای که ضد آنها صورت گرفته، مانند خرابه هستند.

در این بیانیه آمده است که بیش از ۳۰۰ هزار دانش آموز دختر و پسر فلسطینی که در مدارس آژانس تحصیل می‌کردند به صورت ناگهانی تحصیل خود را رها کرده‌اند و در حال حاضر با جنگی وحشتناک مواجه هستند.

آن روا ادامه داد که کسانی که ادعای از بین بردن آن روا را دارند، کودکان فلسطینی که دچار آسیب‌های روانی شده‌اند را از هرگونه امید داشتن نسبت به آینده منع کرده‌اند.

دیده بان حقوق بشر اروپا-مدیترانه نیز دو روز پیش در گزارشی با اشاره به اوضاع زیرساخت‌های آموزشی در غزه اعلام کرد: حملات نظامی مداوم اسراییل به نوار غزه منجر به اختلال کامل در روند آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی شده است.