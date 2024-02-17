توافق با عراق برای تامین ۵۰ میلیون متر مکعبی گاز در روز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از میدل ایست محمدکاظم آل صادق، سفیر ایران در بغداد در اظهاراتی از وجود توافقی با عراق برای تأمین ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب گاز در روز خبر داد و بر بازگشت جریان گاز به مقادیر عادی توافق شده پس از پایان دوره نگهداری، تاکید کرد.

آل صادق تصریح کرد ایران همیشه از عراق در پرونده انرژی حمایت و خدمات خود را چه از طریق صادرات گاز و چه از طریق صادرات مستقیم برق به این کشور عرضه می‌کند.

وی افزود: اخیراً ایران عملیات تعمیر و نگهداری سالانه خطوط لوله گاز مورد استفاده برای صادرات به عراق را انجام داده است در حالی که کاهش جریان گاز وجود داشت اما این صادرات به طور کامل قطع نشده بود و جریان گاز به حالت عادی و قبلی خود بازگشته است.

سفیر ایران در عراق ادامه داد: توافقی با عراق مبنی بر صادرات ۴۰ تا ۵۰ میلیون متر مکعب گاز برای راه اندازی و بهره برداری از آن در نیروگاه‌های برق وجود دارد و این چیزی است که تهران روی آن کار می‌کند و ما تاکید می‌کنیم که تابستان آینده شاهد افزایش جریان گاز به عراق خواهیم بود.