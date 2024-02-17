به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، از ویژگیهای این ابرمیکروالکترونیک، استفاده از بهروزترین ابزارهای لازم برای طراحی و ساخت تراشههای مجتمع آنالوگ، دیجیتال و فرکانس بالا در بستههای مختلف نرمافزاری این حوزه بر بهترین بستر سختافزاری موجود در کشور است که دسترسی همگانی را در هر نقطهای از کشور برای متخصصان، اساتید، دانشجویان و شرکتهای دانشبنیان این حوزه فراهم میکند.
حمایت از شرکتهای دانشبنیان متقاضی توسط صندوق نوآوری و شکوفایی در قالب گرنتهای تخصصی مورد تأیید این صندوق در همکاری با برنامه ملی میکروالکترونیک و ستادهای همکار این برنامه صورت میگیرد.
همچنین اساتید و دانشجویان این حوزه میتوانند از ظرفیت ابر میکروالکترونیک در قالب گرنتهای تخصیصی برنامه ملی میکروالکترونیک در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی استفاده کنند. میزان و نحوه حمایت به زودی از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی اطلاعرسانی خواهد شد.
کتابخانههای تخصصی طراحی برای ساخت نمونه تراشه دانشگاهی مرتبط با فراخوانهای برنامه ملی میکروالکترونیک از طریق شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی، به صورت خدمات نصب شده و آماده بر بستر سیمرغ، در دسترس اساتید منتخب فراخوان قرار خواهد گرفت.
متخصصان و علاقهمندان این حوزه میتوانند پس از مراجعه به سامانه ابررایانه سیمرغ به نشانی https://simorgh.cloud/index.php/plans/meaas از منوی خدمات و زیرمنوی ابر میکروالکترونیک خدمت موردنظر خود را از میان سه زیرمجموعه آنالوگ و سیگنال مخلوط، فرکانس بالا و دیجیتال انتخاب کنند.
همچنین ذیل بخش "اطلاعات بیشتر" هر خدمت، از جزئیات بستههای نرمافزاری آن خدمت اطلاع حاصل کنند. علاوه بر این پشتیبانی از درخواست نرمافزارهای ویژه و یا خدمات فنی دیگر کاربران، از طریق منوی پشتیبانی ابررایانه سیمرغ و در قالب تیکت به "دپارتمان خدمات میکروالکترونیک" قابل انجام خواهد بود.
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