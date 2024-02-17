به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژیر خطر در شهر اشغالی عسقلان و سایر شهرک‌های صهیونیست‌نشین مجاور نوار غزه در پی حملات موشکی و راکتی مقاومت از نوار غزه به صدا درآمد.

منابع محلی از شنیده شدن چند انفجار در عسقلان پس از به صدا درآمدن آژیر خطر در این شهر اشغالی خبر دادند.

شهردار عسقلان مدعی شد که سامانه‌های پدافند هوایی یک راکت را در آسمان این شهر رهگیری و منهدم کرده است.

ارتش رژیم صهیونیستی هم از به صدا درآمدن آژیر خطر در عسقلان اشغالی و شهرک صهیونیست‌نشین «مفکیعیم» در جنوب سرزمین‌های اشغالی خبر داد.