به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفاکس، دفتر مطبوعاتی نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان با انتشار بیانیه‌ای یک خطی اعلام کرد که پاشینیان در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با ریچارد مور، رییس سازمان اطلاعات خارجی انگلیس(MI۶) دیدار و گفت‌وگو کرد.

این بیانیه کوتاه هیچ اشاره‌ای به محورهای گفت‌وگوی دو طرف در این دیدار و جزییات آن نکرد.

آلمان از ۱۶ تا ۱۸ فوریه، میزبان نشست امنیتی مونیخ است که حدود ۵۰ رییس دولت را گرد هم می‌آورد و درباره مسائل جهانی سخنرانی می‌کنند.

مور که سرویس اطلاعات مخفی (SIS) انگلیس معروف به MI۶را اداره می‌کند، قبلاً در دسامبر ۲۰۲۲ طی یک سفر غیرمنتظره به ایروان با پاشینیان ملاقات کرد. دولت ارمنستان در آن زمان گفت که آنها درباره «فرآیندهایی که در قفقاز جنوبی در حال وقوع است» گفتگو کردند.

رییس سازمان جاسوسی انگلیس چهار روز پس از دیدار با «آرمن گریگوریان»، دبیر شورای امنیت ارمنستان در لندن، به پایتخت ارمنستان پرواز کرد. اندکی پس از آن سفر، دولت پاشینیان لایحه ای را درباره ایجاد سرویس اطلاعاتی خارجی ارمنستان تصویب کرد.