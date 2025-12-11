رسول روستایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به شدت بارش‌ها در سطح کهگیلویه و بویراحمد، گفت: با توجه به شدت بارش‌ها و وقوع رعد و برق، شرایط جوی در برخی نقاط خاص بود و باعث بروز خاموشی‌های متفرقه شد.

وی افزود: با وجود این شرایط، حدود ۶۵ گروه عملیاتی در سطح استان به صورت شبانه‌روزی فعال هستند و تا به الان مشغول رسیدگی به مشکلات احتمالی هستند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در حال حاضر شبکه برق استان به صورت کامل پایدار است و تنها خاموشی‌های جزئی در برخی مناطق وجود دارد، تاکید کرد: همکاران ما به صورت شبانه‌روزی آماده‌اند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع مشکلات و تأمین برق پایدار برای مردم اقدام کنند.

وی یادآور شد: هدف ما این است که هیچ‌گونه مشکل جدی برای مشترکان ایجاد نشود و امیدواریم با همکاری گروه‌های عملیاتی و همراهی مردم، پایداری شبکه همچنان حفظ شود.