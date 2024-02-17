«انتخاب» در «هنر و تجربه»/ «شهربانو» از کانادا جایزه گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، اکران فیلم سینمایی «انتخاب» به نویسندگی و کارگردانی امید نیکنام و تهیه‌کنندگی احمدرضا مسعودی از فردا یکشنبه ۲۹ بهمن در سینماهای منتخب «هنر و تجربه» آغاز می‌شود.

همزمان با آغاز اکران، مراسم رونمایی این فیلم نیز با حضور عوامل و بازیگران فردا در پردیس سینمایی چارسو برگزار خواهد شد.

محمود پاک‌نیت، عباس جمشیدی‌فر، فقیهه سلطانی، سجاد شهریاری بازیگران این فیلم هستند.

در خلاصه داستان «انتخاب» آمده است: آرش نویسنده‌ای است که دچار چالش‌هایی در زندگی‌اش شده و به همین دلیل به سمت شهری که استادش زندگی می‌کند، سفر کرده تا از او راهنمایی و مشورت بگیرد. در این مسیر با افراد مختلفی آشنا می‌شود که باعث می‌شوند مسیر زندگی او تغییر پیدا کند.

عوامل این فیلم عبارتند از: تهیه‌کننده: احمدرضا مسعودی، نویسنده و کارگردان: امید نیکنام، مجری طرح: لیلا حیدری، فیلمبردار: سعید حصاری، صدابردار: نصیر خیری، طراح چهره‌پردازی: فاطمه ستاری، طراح صحنه و لباس: شیرین اتفاق، تدوین: امید نیکنام، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.

فیلم‌های گروه سینمایی هنروتجربه، هر روز در دو سانس ۱۶ و ۱۸ در سینماهای منتخب این گروه در تهران اکران می‌شود و روزهای چهارشنبه نیز در سینماهای منتخب هنروتجربه در شهرستان‌های سراسر کشور روی پرده می‌رود. علاقه‌مندان برای تهیه بلیت می‌توانند به سینماتیکت و سایت‌های بلیت‌فروشی مراجعه کنند.

«شهربانو» از کانادا جایزه گرفت

همچنین، فیلم سینمایی «شهربانو» دومین ساخته مریم بحرالعلومی که تاکنون مورد تحسین و توجه جشنواره‌ها در سرتاسر دنیا بوده است، در تازه‌ترین رقابت جهانی خود، موفق به دریافت جایزه بهترین فیلم سینمایی از چهارمین جشنواره حقوق بشری (International HEcare Film Festival) در تورنتو شد.

این جشنواره با تمرکز بر مسایل انسانی، زیستی و مضامین حقوق بشر، یازدهم فوریه سال جاری در منطقه ریچموندهیل به کار خود پایان داد و «شهربانو» که به همراه فیلم‌هایی از کشورهای پرو، آلمان و بلاروس کاندید بهترین فیلم سینمایی شده بود، این جایزه را دریافت کرد. پخش بین‌المللی این فیلم با عنوان انگلیسی Lady of the City به معنای بانوی شهر را که تاکنون جوایز متعددی کسب کرده است، دپارتمان جهانی گروه فیلمسازی بحرفیلم برعهده دارد.

فرشته صدرعرفایی، بهناز جعفری، گلاره عباسی، سامان صفاری، محمد ولی‌زادگان، علی کیان‌ارثی، ترنم کاظمی و بهرنگ علوی، با حضور یوسف تیموری، صدای افتخاری مه‌لقا باقری بازیگران «شهربانو» هستند.

دیگر عوامل سازنده این فیلم عبارتند از نویسنده: پژمان تیمورتاش، مدیر فیلمبرداری: مسعود امینی‌تیرانی، مدیر صدابرداری: علی کیان‌ارثی، طراحی و ترکیب صدا: محمود موسوی‌نژاد، تدوین: سینا گنجوی، طراح صحنه: بابک کریمی‌طاری، طراح لباس: فرحناز نادری، طراح گریم: امید گل‌زاده، آهنگساز: امیریل ارجمند، اصلاح رنگ: سامان مجدوفایی، عکاس: پویان بحق، مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا، مدیر تدارکات: حسین میرزامحمدی، مدیر تولید: روح‌اله مهاجری، تهیه‌کننده: پگاه احمدی، سرمایه‌گذاران: مریم بحرالعلومی و بنیاد سینمایی فارابی، مجری طرح: مریم بحرالعلومی.